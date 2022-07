L’alcool dans les camps: une tempête dans un verre d’eau

Cette année plus de 100000 jeunes partiront à l’aventure. La polémique suscitée par l’interdiction de l’alcool dans les camps sur le territoire de quatre communes du sud du pays (Florenville, Chiny, Bouillon et Andenne) n’a évidemment pas échappé aux cinq fédérations francophones. Ces dernières mettent l’accent sur la prévention et la sensibilisation des jeunes et de leurs encadrants plutôt que sur la pénalisation.