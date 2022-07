Lancé en 2009 aux États-Unis, ce programme est devenu en quelques années un véritable phénomène, récompensé par de nombreux emmy awards et adaptée dans plus de dix versions dans le monde, que ce soit en Thaïlande, au Chili, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou aux Philippines. En Europe, elle sera bientôt diffusée en Suède (SVT) ainsi qu’en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne et a déjà été adaptée par la BBC (Royaume-Uni) et France TV (France).

Le principe de l’émission est simple. Pendant des semaines, plusieurs candidates vont devoir relever des défis mélangeant danse, chant, comédie et mannequinat devant des juges qui noteront leurs prestations. Celles-ci devront, entre autres, confectionner un costume de scène ou encore défiler sans faute devant le banc du jury. À la fin de chaque épisode, une compétitrice sera éliminée de l’émission. La gagnante, elle, repartira avec un chèque et des contrats commerciaux.

En France, l’émission Drag Race France avait dans un premier temps été produite à destination de la plateforme France TV Slash. Mais la diffusion du 1erépisode à 23h25 samedi dernier sur France 2 a changéla donne. L’émission a réalisé un score d’audience encourageant pour cette tranche horaire, avec 914000 téléspectateurs (11,6% de part d’audience). France 2 diffusera donc Drag Race France durant tout l’été après Fort Boyard, toujours plus fort! , soit aux alentours de minuit.

Le programme produit par les équipes de la RTBF pour Tipik arrivera à une date qui sera annoncée ultérieurement, tout comme les juges et le casting.