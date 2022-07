La réforme du marché du travail validée ce vendredi: «Des livreurs mieux protégés demain»

Semaine de 4 jours, droit à 5 jours de formation, travail de nuit dans l’e-commerce (lire cadrée)… si le texte a pour but "d’adapter le monde du travail à la réalité du XXIe siècle" et de converger vers les 80% de taux d’emploi tant espérés, il vise aussi à améliorer les conditions de travail et la protection sociale des travailleurs de plateformes, souligne le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS). Entendez, les livreurs ou coursiers d’Uber ou Deliveroo par exemple.

Et sur ce dossier, on aura discuté jusqu’au bout au sein de la Vivaldi. Avec, à l’entame des discussions, une vraie divergence de fond, notamment entre socialistes et libéraux.

"Mais on est arrivé à un compromis honorable" , nous glisse-t-on. Et le texte doit donc être entériné ce vendredi.

Un texte qui s’inscrit dans l’esprit du projet de directive de la Commission européenne: "Nous pouvons être fiers de notre rôle de pionniers dans ce domaine" , se réjouit Pierre-Yves Dermagne.

" L’économie de plateforme est une nouvelle réalité pour beaucoup de travailleurs. Il est essentiel qu’ils puissent bénéficier d’un statut social adéquat , justifie le ministre. C’est pour cela que j’ai voulu les sortir de l’ombre. Parce que leurs conditions de travail nous révoltent. Parce qu’ils doivent bénéficier d’une meilleure sécurité juridique. "

Car aujourd’hui, c’est le flou. S’il existe des coursiers indépendants, qui travaillent pour plusieurs plateformes, et sont libres dans leur manière d’exécuter le travail et de fixer leurs revenus, "d’autres sont clairement dans une relation salariée. Dans ce cas, la plateforme doit tenir son rôle d’employeur, avec toutes les obligations qui en découlent", ajoute le ministre.

Présomption de salariat

Une présomption de salariat sera ainsi instaurée pour les travailleurs occupés par des plateformes numériques donneuses d’ordres. "La plateforme aura la possibilité de renverser cette présomption en démontrant qu’il n’y a pas de lien d’autorité." La charge de la preuve lui incombera.

Huit critères, inscrits dans la loi, permettront de déterminer si le travailleur est salarié ou indépendant. Parmi ces critères: l’imposition de l’exclusivité des prestations, l’utilisation de la géolocalisation pour contrôler le travailleur, la limitation du niveau de revenus, l’obligation de porter des tenues ou de respecter des comportements,… Le coursier sera alors présumé salarié si un certain nombre de ces critères sont remplis.

La Vivaldi s’est également mise d’accord sur le recours à la Commission administrative de règlement de la relation de travail (CRT) en cas de litige.

"Si vous estimez être salarié aujourd’hui, vous êtes souvent bloqué, explique le cabinet. Vous devez aller en justice…"

Si les litiges pourront toujours être soumis au tribunal du travail, un avis ou une décision pourront également être demandés à la CRT "de manière moins coûteuse, plus simple et plus rapide" .

Et c’est sur ce point que les derniers blocages persistaient. "C’est un gros changement" , nous dit-on, certains auraient en effet préféré que la matière reste aux mains du tribunal.

Enfin, qu’il soit salarié ou indépendant, le travailleur de plateforme pourra bénéficier d’une assurance accident de travail, à charge de la plateforme. Les risques d’accident sont 15 fois plus élevés pour ces travailleurs.

S’ils sont bel et bien adoptés ce vendredi – la sortie de la secrétaire d’État De Bleeker (Open Vld) ayant en effet créé des tensions au sein de la Vivaldi ce jeudi (lire ci-contre) – les textes atterriront au Parlement dès lundi.