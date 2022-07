La gauche hérite de la puissante Commission Finances

Comme il est de tradition que la majorité laisse ce poste à l’opposition, les députés macronistes se sont abstenus et ne pouvaient donc pas "empêcher" l’extrême droite d’accéder au poste si le vote allait dans ce sens. La droite (LR) ne disposant pas d’un réservoir de voix suffisant, elle avait peu de chance de rafler la commission mais s’est retrouvée en position de faiseuse de roi. Dans cet imbroglio où un vote à majorité relative pouvait torpiller le candidat de la gauche, la surprise est finalement venue du centriste Charles de Courson, présent au second tour du scrutin, et qui s’est désisté pour le troisième tour. La droite ayant refusé de faire alliance avec le RN, de Courson a sciemment favorisé Éric Coquerel, refusant par la même occasion de se faire élire grâce aux voix d’extrême droite. Le fait que l’homme soit fils et petit-fils de résistants n’y est sans doute pas étranger…