C’est reparti pour une nouvelle saison (la 33!) de Fort Boyard. Toujours diffusé un jour avant la France, le jeu d’aventures migre cette année sur Tipik. La chaîne belge ne diffusera pas l’émission bonus, Fort Boyard, toujours plus fort!, prévue sur France 2 le samedi à 23h25. Voici ce qu’il faut savoir avant la diffusion du premier numéro.

1. Le Père Fouras reprend le pouvoir

Cette saison, le Père Fouras compte bien compliquer la tâche des candidats avec le retour de redoutables épreuves cultes comme la lutte dans la boue, Excalibur, ou les légendaires énigmes dans la vigie du Fort. Il pourra aussi utiliser neuf atouts.

2. Les neuf atouts

Symbolisés par des cartes, ces derniers représentent chacun une stratégie différente pour les neuf émissions. Ils viendront pimenter encore plus l’aventure des candidats. Le Père Fouras pourra, par exemple, faire appel à un guerrier mystère pour venir l’aider, empêcher les candidats de crier dans une aventure effrayante ou choisir de maudire un candidat qui enchaînera les épreuves tant qu’il n’aura pas gagné une clé ou un indice.

3. Olivier Minne, la vingtième

L’animateur belge en est à sa vingtième saison sur le Fort, soit le double du temps qui a passé Patrice Lafont. Olivier Minne guidera les candidats à travers le Fort. Quant au Père Fouras, il pourra compter sur Passe-partout & Passe-muraille, le shérif Willy Rovelli, Blanche, Rouge, La famille Boo… pour protéger son trésor. Cyril Féraud (Cyril Gossbo) animera l’épreuve du Débarras.

4. La fin des tigres

Comme cela avait déjà été annoncé, il n’y aura plus de tigre sur le Fort. Ils ont été modélisés en 3D et les premières images qui ont été publiées prêtent plutôt à sourire. On dirait des tigres issus d’un jeu mauvais jeu vidé des années 90…

5. Les équipes

Pour ce 1erépisode, on retrouvera Elie Semoun, Camille Lacourt, Gabin Tomasino (Ducobu), Loic Legendre, Marie S’infiltre et Clémence Botino. Ils joueront pour le Centre de Conservation des Chimpanzés et Keep A Breast (contre le cancer du sein).

La Belge Cécile Djunga sera présente dans l’épisode 2, le vendredi 8 juillet.

Tipik, 20.05