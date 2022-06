Procès des attentats de Paris: Kharkhach toujours pas libre en raison d'une décision absurde

Mercredi soir, venue en direct de Bruxelles, son épouse s’est donc présentée à la prison de Nanterre pour venir chercher son mari.

Mais, stupeur, l’intéressé a été placé en maison de rétention en raison d’une mesure administrative complètement absurde.Ses avocats ne décolèrent pas." Pour la première fois depuis six ans, M.Kharkhach avait promis à ses enfants d’aller les conduire à l’école ce jeudi, explique son avocate Fanny Vial. Ce qui concerne M.Kharkhach est kafkaïen.La cour d’assises a décidé qu’il devait être libre mais le préfet des Hauts-de – Seine a décidé de s’immiscer dans cette décision."

Visiblement, la préfecture aurait prononcé à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire en février. Une décision fondée " sur des infractions de roulage sur le sol belge," s’étrangle son avocate. " Pour lui, c’est une nouvelle humiliation grave. " D’autant plus que la cour d’assises n’avait prononcé aucune interdiction de territoire pour Kharkhach.La suite devrait se dérouler dans les 48 h devant le juge des libertés de la détention.Il faudra encore patienter quelque peu avant que la famille ne soit rassemblée.L’épouse de Farid Kharkhach était aussi poursuivie dans le dossier Paris bis examiné par le tribunal correctionnel de Bruxelles.Le jugement rendu ce jeudi lui accorde la suspension du prononcé.

Chouaa ira-t-il en appel?

Autre accusé de ce procès à l’avenir incertain, c’est Abdellah Chouaa.Condamné à 4 ans de prison avec un sursis de 3 ans, l’humeur était plutôt joyeuse mercredi soir.Pourtant, rien n’indique que l’intéressé ne risque pas de connaître la détention.Chouaa comparaissait libre dans ce procès, au même titre qu’Ali Oulkadi et Hamza Attou.À la différence de ces deux-là, Chouaa n’avait jamais effectué que 4 mois et demi de détention préventive. Dans son verdict, le président Jean-Louis Périès avait précisé que, le concernant, "il pourrait bénéficier d’un aménagement de peine. " Mais où cela se complique, c’est qu’un aménagement du type bracelet électronique n’est pas possible en Belgique pour les condamnations dans le cadre de faits terroristes. " Il lui reste environ six mois et demi à accomplir , calcule son avocat, Adrien Sorrentino. On peut essayer d’aménager cette peine en France mais ça va être compliqué." L’intéressé a une famille et peut difficilement concevoir de s’éloigner pendant plus de 6 mois de ses proches. En Belgique, une solution reste possible: " je crains qu’il n’y ait pas d’autres possibilités qu’une incarcération puis une libération anticipée. "

L’avocat parisien planche sur une dernière possibilité: celle d’aller en appel." j’ai pris connaissance des motivations de l’arrêt de la cour d’assises et il est très très contestable.On est effaré de ce qu’on a lu.Il y a des erreurs de lecture, des erreurs factuelles et des jugements quasi mensongers. " Adrien Sorrentinon reconnaît que son client " est épuisé " par le procès et ce sera à lui de décider s’il va en appel.

Amri libre dans 10 jours

La situation semble plus claire pour Mohamed Amri qui devrait être libéré dans les prochains jours. Condamné à 8 ans d’emprisonnement, il doit patienter jusqu’à la fin du délai d’appel de 10 jours. " À ce moment, le juge d’application des peines doit lui appliquer ses remises de peine automatiques plus la détention provisoire qu’il vient de faire: il est précisément à 8 ans", explique son avocat, Xavier Nogueras. Donc, a priori, dans 10 jours, il est dehors. "