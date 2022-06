Paiements électroniques: «Cette obligation n’aidera pas les commerçants»

«Compliqué pour les plus petits»

Mais qu’en pensent les principaux intéressés ?Marie (prénom d’emprunt) travaille comme artisan glacier en région namuroise.Il y a un peu plus de deux ans, au début de la crise Covid, elle saute le pas et propose à ses clients le paiement mobile via Payconiq. D’abord séduite par la gratuité de cette formule, elle déchante rapidement. "Je me suis rendu compte que l’application était gratuite pour les particuliers, mais pas pour les professionnels." Les frais de transactions, pour les commerçants, s’élèvent en effet à six centimes par paiement dans un magasin physique ."Étant donné que ce service était payant, j’ai finalement opté pour un terminal de paiement plus classique."

Si Marie reconnaît volontiers l’intérêt de ce type de solution - "les clients achètent davantage quand ils ne sont pas contraints par l’argent liquide" -, cette nouvelle obligation légale a le don de l’exaspérer. "Ce que je trouve dérangeant, c’est de devoir payer pour ce service.Le coût est important pour les petits indépendants qui n’ont pas forcément un énorme chiffre d’affaires."

La Namuroise observe aussi que les clients ne sont pas toujours sensibles à cette problématique. "Les clients ne savent pas forcément que les paiements électroniques représentent un coût réel pour les indépendants.Dans mon cas, si on vient m’acheter une glace à deux euros et que l’on souhaite payer par carte, je suis bien obligée d’accepter.Mais proportionnellement, en sachant que la transaction me coûte six cents, c’est déjà beaucoup d’argent perdu. Si je vends 100 glaces en une journée, je perds six euros!"

Manque de transparence

Tant l’Union des classes moyennes que le Syndicat neutre pour indépendants estiment que le coût et le manque de transparence des solutions de paiement représentent des difficultés importantes pour les indépendants. "Il existe une multitude de solutions de paiement électronique.Les opérateurs, qui ont bien pris conscience de cette opportunité, ont développé une panoplie de systèmes technologiques pour répondre aux besoins , souligne Caroline Cleppert, directrice lobby à l’UCM. Mais cela signifie aussi que les commerçants doivent investiguer, comparer et s’adapter à leur clientèle."

Olivier Maüen, chargé de communication au SNI, ne dit pas autre chose: "Au-delà du coût de ces systèmes, le manque de transparence est un vrai problème.Pour le commerçant, c’est compliqué de s’y retrouver. Ce qu’il faudrait, c’est une sorte de comparateur agréé par les autorités, un peu à l’instar de ce qui se fait avec la CREG (NDLR: Commission de régulation de l’électricité et du gaz) pour l’énergie.Pour le moment, il n’existe que des comparateurs privés en matière de paiements.Or, puisque l’obligation émane des autorités, cela paraît logique de disposer d’un comparateur officiel."

Les deux organisations demandent enfin une période de tolérance en matière de contrôles.Rappelons qu’en cas de non-respect de cette nouvelle réglementation, l’indépendant s’expose à une amende allant de 26 à 10000€.