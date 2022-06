Négociations avec IPM: la coopérative L’Avenir regrette un «enlisement»

Une AG lors de laquelle elle a approuvé les comptes 2021 de la coopérative et a donné décharge à ses administrateurs de leur gestion. Elle a aussi, explique le communiqué publié par la coopérative, " entendu le rapport d’activité de la coopérative et notamment de l’enlisement des négociations avec le groupe IPM, actionnaire des éditions de l’Avenir Presse, pour son entrée dans le capital des éditions de l’Avenir Presse et l’admission statutaire du candidat administrateur qu’elle a désigné et qui a été agréé par IPM au sein de son conseil d’administration ".