Delcourt

Le résumé de l’éditeur

Avec un ami, Fabrice commence à peindre pour une église locale. Il tombe amoureux d’un jeune conscrit. Celui-ci devient son modèle dans un amour à sens unique.

Rencontres d’un soir dans le parc local, relations codifiées des bars gays et précarité sociale se nourrissent les unes les autres pour empêcher toute possibilité d’épanouissement.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MÉMOIRE

Publié il y a plus de vingt ans chez un petit éditeur, le Journal autobiographique de Fabrice Neaud fait l’objet d’une belle réédition chez Delcourt.

Deux premiers volets venus rappeler le climat d’intolérance dans lequel devaient se débattre les homos des années 90. C’est un douloureux, mais essentiel devoir de mémoire, là aussi.

2 Effroyable Shermann

Ankama

Le résumé de l’éditeur

La disparition soudaine du vieil Arthur Stiegmann va bouleverser la vie de ses quatre héritiers: Cecil Shermann, cocher sans-le-sou et père de famille indolent; Magdalena Shermann, irascible noble déchue; Carl Christ Shermann, armurier à la soif insatiable d’aventures; et enfin, Wilmina Stiegmann, la seule à vivre à Tourneboussole et à avoir été élevée par cet homme acariâtre et cruel.

Réunis pour la première fois par le testament d’Arthur, les quatre cousins vont rapidement découvrir ses effroyables secrets…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SCORBUT (ALORS)

En matière d’héritages, les successeurs sortent parfois les griffes. Encore plus chez les pirates… qui ne sont plus que l’ombre de leurs aïeux. La chasse aux trésors risque vite de tourner au jeu de massacre.

Enlevé par un dessin parodique très efficace, scorbutera bien qui scorbutera le dernier.

3 La porte de l’univers

Fluide Glacial

Le résumé de l’éditeur

Robert Cognard, humoriste lessivé, voit sa vie basculer. Son histoire, faite de destins brisés et de silences, le rattrape alors qu’il n’a plus de gag pour se défendre.

Un thriller à couper le souffle, mené tambour battant sur les chapeaux de roues par le maître incontesté du genre. Mais dans quel but?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): GÉNIE

Un vieil humoriste en panne sèche tente de prouver à son employeur qu’il peut encore faire rire.

Daniel Goossens, génie parmi les génies, parle de tout, de n’importe quoi, mais surtout de l’art de faire rire dans un album où l’on rencontre même Dieu (qui cherche son fils). Tordant.

4 Presque responsable (T.2)

Paquet

Le résumé de l’éditeur

Avec un souci constant de respect pour l’environnement, Fauvette tente, sans succès notable, d’y éduquer le jeune Castor aux principes et aux vertus de base de l’écologie. Ce dernier, estimant qu’être écolo ne doit pas s’ajouter à la lourde tâche d’être écolier, s’accommode toutefois des consignes de sa préceptrice pour des raisons propres à la gente masculine…

L’une a les pieds sur terre, l’autre est un vrai pied sur Terre!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): LOURDINGUE

Dans cet album hybride (un récit en 30p. et des strips "making-of"), l’ancien douanier nous embarque dans un thriller savoyard bien ficelé et pourtant assez lourdingue dans son ton et sa manière de copier l’art de son ami Félix Meynet.

C’est presque du produit dérivé, en moins bien.

5 Les fleurs de la guérilla

Les Arènes BD

Le résumé de l’éditeur

Fleuriste, amateur de vélo, militant révolutionnaire Tupamaros, emprisonné douze ans et finalement élu président de l’Uruguay, en 2009.

Telles sont les mille vies de "Pepe" Mujica.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DOUBLE

Paysan devenu président de l’Uruguay, Pepe Mujica fascine. Les auteurs ont donc enquêté et livrent autant une biographie de l’homme qu’un compte-rendu de leurs recherches.

Ce qui donne parfois le sentiment, confus, de lire deux bouquins en un seul.

6 By Nathalie Jomard

Michel Lafon BD

Le résumé de l’éditeur

Nathalie Jomard by Nathalie Jomard, c’est la quintessence de la substantifique moelle du nectar du Grumeauland, sublimée par l’humour qui fait rire et une bonne dose de watzufeuk.

Des chroniques drôles et décomplexées du Grumeauland où Chat-Bouboule et les grumeaux agités et vagissants cohabitent avec une ménagerie de carottes en slip-chaussettes et de brocolis en bonnet de douche-soutif, (et accessoirement avec leur mère, l’univers et ses annexes).

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ORDINAIRE

Oh, encore une BD sur la vie d’une famille possédant un chat, quelle originalité!

Pourtant, l’autrice de Grumeauland tire son épingle du jeu et réussit à nous entraîner dans son délire au fil de blagues et d’idées cinglées qui puent la vraie vie, ordinaire, mais réussissent à être singulières.

7 Breakwater

Futuropolis

Le résumé de l’éditeur

Le Breakwater, ce cinéma de Brighton, a définitivement connu des jours meilleurs: autrefois grande et somptueuse cette salle est désormais vide à l’exception des souris, des oiseaux, des employés occasionnels en pause, et de quelques rares spectateurs habitués. Assez étrangement, cependant, il est toujours en activité, détenu de manière indépendante par un vieil alcoolique.

Chris est une femme introvertie d’une quarantaine d’années, isolée socialement et sous-employée, apparemment par choix, dont les rêves d’un diplôme en travail social sont depuis longtemps derrière elle.

Mais, lorsque Dan commence à travailler au Breakwater, il ravive le désir en elle de retourner peut-être à ses études et faire autre chose de sa vie malgré – ou peut-être à cause de – leurs différences évidentes. Car Dan est gay, asiatique, et beaucoup plus jeune. Mais Dan est lui-même désemparé, il vient d’arriver en ville et ne connaît personne. Au fil des jours, une amitié va naître…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ANECDOTIQUE

Jeune quadra, Chris travaille dans un cinéma de Brighton. L’arrivée d’un nouveau collègue, Daniel, va bousculer son quotidien. En bien, mais aussi en moins bien.

Une tranche de vie pleine de sensibilité et de spleen, et un poil anecdotique, sur l’amitié au travail. Et, en creux, la maladie mentale.

8 Waco Horror

Glénat

Le résumé de l’éditeur

1916. Dans une Amérique encore ségrégationniste, Elizabeth Freeman est une suffragette énergique connue pour ses conférences médiatiques et son engagement en faveur des droits des femmes. Tout aussi combatif, son ami le sociologue afro-américain W. E. B. Du Bois, qui lutte pour les droits civiques et l’égalité, s’inquiète de la disparition troublante de Jesse, un adolescent qui travaillait dans les champs de coton à Waco, au Texas. Après avoir été interrogé par le shérif pour une affaire de meurtre, il semble s’être volatilisé dans la nature. Du Bois suggère à Elizabeth de se rendre au Texas pour y mener discrètement son enquête.

Prétextant une conférence, elle est accueillie chaleureusement dans cet État qui se veut progressiste. Jesse Washington? Oui, on le connaît: un féminicide l’a conduit derrière les barreaux… mais encore?

De fil en aiguille, Elizabeth découvre le sort tragique de cet homme ainsi que les photographies de l’horreur: celles qui détaillent les sévices endurés durant son lynchage et distribuées en ville… sous forme de cartes postales! Bientôt, la curiosité de la suffragette éveille les soupçons des habitants de Waco, bien décidés à conserver dans l’ombre leur terrible secret.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PUISSANT

Une suffragette et un sociologue afro-américain: les combats s’entrecroisent à Waco. Un jeune black y a été condamné à une mort violente, inhumaine. La journaliste féministe mène l’enquête périlleuse, avec ouverture d’esprit, face à la bêtise des racistes égoïstes.

Terrible et puissant.