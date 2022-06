L'OTAN avalise sa nouvelle stratégie de défense.

"Nous restons confrontés à des menaces patentes provenant de toutes les directions stratégiques. La Fédération de Russie constitue la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des Alliés et pour la paix et la stabilité dans la zone euro-atlantique" , indiquent les dirigeants alliés dans une déclaration publiée au premier jour du sommet qu’ils tiennent à Madrid.

D’emblée, le président américain Joe Biden a annoncé que les États-Unis renforceront leur posture militaire en Europe afin que l’OTAN puisse "répondre à des menaces venant de toutes les directions et dans tous les domaines: la terre, l’air et la mer" .

Les dirigeants alliés ont encore avalisé une "transformation de la Force de réaction rapide (la NRF) et décidé de porter à bien au-dessus" de 300000 hommes les effectifs des unités militaires à haut niveau de préparation.

Réorganisation historique

"C’est la réorganisation la plus importante de notre défense collective depuis la guerre froide" , a souligné le secrétaire général de l’organisation, le Norvégien Jens Stoltenberg.

Il a de plus obtenu une augmentation de l’enveloppe du financement commun qui alimente les budgets civil et militaire de l’OTAN, ainsi que les projets d’infrastructures. "Plus qu’un doublement au cours des sept prochaines années" , selon le Premier ministre belge Alexander de Croo.

Les dirigeants alliés ont aussi approuvé un nouveau "concept stratégique" – une sorte de mode d’emploi régulièrement révisé du traité fondateur de l’OTAN datant de 1949 – pour la première fois depuis 2010, afin de tenir compte de la "menace russe" et de la montée en puissance de la Chine sur la scène mondiale.

Ce document d’une douzaine de pages affirme que la Chine, bien que géographiquement éloignée de la zone euro-atlantique, représente un "défi" pour les "intérêts" et la "sécurité" des pays de l’Alliance. "Les ambitions déclarées de la Chine et ses politiques coercitives défient nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs" , indique le concept stratégique, longuement négocié entre les alliés.

L’OTAN dénonce en particulier "le partenariat stratégique approfondi" entre Pékin et Moscou "et leurs tentatives mutuelles de miner l’ordre international basé sur les règles ".

Nouveaux venus

L’OTAN a enfin formellement lancé mercredi le processus d’adhésion de la Suède et de la Finlande, deux pays nordiques historiquement neutres, en les invitant à devenir membres, dans la foulée d’un accord trilatéral conclu mardi avec la Turquie, au départ opposée à cette double adhésion.

"L’adhésion de la Finlande et de la Suède sera bénéfique pour leur sécurité, renforcera l’OTAN et rendra la zone euro-atlantique plus sûre. La sécurité de la Finlande et de la Suède est un sujet de première importance pour l’Alliance, y compris pendant la durée du processus d’adhésion" , indique la déclaration. Elle rappelle la politique de la "porte ouverte" pratiquée par l’Alliance atlantique depuis sa création par douze pays en 1949, sans citer aucun des candidats déclarés ou potentiels.