La Sogepa a soutenu l’économie wallonie avec 92 millions en 2021

Après une année 2020 marquée par la crise du Covid, 2021 n’a pas été de tout repos non plus, avec les suites de la pandémie, les inondations et la crise énergétique. Au 31/12, la Sogepa avait enregistré des demandes de 38 grandes entreprises – les plus petites étant redirigées vers la Sowalfin – pour un montant sollicité de 145 millions.

En 2021, la Sogepa a aussi investi, avec d’autres partenaires privés et public, dans la société Go4Plant qui exploite une filière de protéines végétales alternatives à la viande. La phase start-up a été déployée début 2022 avec la mise en production et en vente des premiers aliments finis (burger, haché, nuggets) sous la marque "Youpea!". " Les premiers résultats montrent déjà que cette méthodologie est un succès, car ils laissent augurer une rentabilité à partir de 2024, la captation de 5% du marché européen d’ici à 2030 et la création de 300 emplois. "

En 2021, les friches d’ArcelorMittal à Liège (292 ha) et de Carsid (107 ha) à Charleroi ont par ailleurs fait l’objet " d’ambitieux master plans bouclés en un temps record par des bureaux d’urbanisme de réputation internationale et qui ont réuni toutes les parties prenantes ".