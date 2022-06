Jérôme Commandeur réalise son deuxième film: « Je voulais parler de ce qui nous rassemble »

Jérôme Commandeur, après un tel film, vous n’avez pas peur d’avoir un contrôle de l’administration fiscale très bientôt?

(Il rit) Non, parce que, bien sûr, que je me moque d’eux, et des clichés qui courent sur leur compte. Mais je le fais en leur tirant aussi un grand coup de chapeau. Quand on réfléchit, les fonctionnaires, ce sont eux qui nous exfiltrent d’Ukraine quand la guerre éclate, qui réparent nos pylônes quand il y a des catastrophes naturelles ou qui virent la neige des routes en hiver pour qu’on puisse aller voir nos familles.

J’adore les gens qui balancent des vérités sans avoir l’air d’y toucher

Quand votre personnage débute sa journée à… 11h30, vous n’avez pas l’impression d’enfoncer des portes ouvertes, tout de même?

Bien sûr, mais si je le fais débuter à 7h, ça ne fera rire personne. Et puis, c’est pareil ailleurs. Prenez mon cas: mon père bossait chez Peugeot, en banlieue parisienne. Et, plus jeune, j’y ai travaillé. À peine arrivé, je posais ma veste sur mon siège… puis je filais à la machine à café. Et quand le chef passait, il pensait que j’étais déjà à mon poste. Je rassure donc mes amis fonctionnaires: ils ne sont pas les seuls (il rit)…

Votre fonctionnaire refuse obstinément de renoncer à son poste parce qu’il veut garder ses avantages, mais aussi parce qu’il a une haute idée de la fonction publique. C’est, quelque part, une forme de désobéissance civile, non?

Oui, et c’est aussi pour ça que le film s’appelle Irréductible. Parce que ça convoque l’idée de l’irréductible Gaulois, à la manière d’Astérix. Et quelque part, elle est vraie, cette image: le Français est ronchon; vous lui dites d’aller à gauche, il va à droite… voire très à droite (il sourit); il prend le rond-point dans le mauvais sens mais ce sont les autres qui n’ont pas compris le sens du rond-point. Et en même temps, on est le pays de l’abbé Pierre et de Coluche, ce qui signifie que lorsqu’on se donne la peine de nous expliquer les choses, on est capable d’ouvrir notre cœur.

Votre film se passe essentiellement en province: elle est surtout là, votre France?

Un peu, oui. C’est une France un peu éternelle, un peu madeleine de Proust, peut-être parce que j’ai désormais 46 ans et que, quand on vieillit, on a la nostalgie de son propre temps. Mais c’est plus profond que ça. En France, on ne nous parle que de ce qui nous divise, si bien qu’on vit dans un pays presque agressif. Et moi, je voulais aussi parler de ce qui nous rapproche. Quand j’assiste à une avant-première, on est 200 ou 300, on ne se connaît pas et pourtant, on a mille choses en commun: on a été meurtris par le terrorisme, on s’est pris dans nos bras au moment des victoires en Coupe du monde, on a versé – moi le premier, car j’étais fan – une petite larme à la mort de Johnny, etc. Et pourtant, on ne parle jamais de ce qui fait nation. On peut se moquer du jubilé de la reine d’Angleterre, se dire qu’ils sont un peu cucul, ces Anglais, avec leurs drapeaux aux balcons et leurs tasses de thé. Mais moi, ça m’émeut: je trouve ça beau de voir un peuple réuni devant son dirigeant et fier du travail qu’il a accompli.

Une fois, une dame m’a dit: “Vous savez pourquoi je vais au théâtre? Pour être avec du monde”. Ça m’a bouleversé

Ce métier, vous le faites autant pour les gens que pour vous?

Davantage, même. Une fois, une dame m’a dit, après un spectacle: " Vous savez pourquoi je vais au cinéma et au théâtre? Pour être avec du monde. " Ça m’a bouleversé. Parce que c’est vrai que quand on est plus jeune, venir au cinéma, dans une salle comble, avec des copains, on trouve ça normal. Mais passé un certain âge, on se rend compte que c’est un privilège. Et ça en dit long, aussi, sur notre société.

À 46 ans, on a l’impression que vous arrivez à maturité, non?

C’est difficile de parler de soi, mais ce qui est sûr, c’est que je n’ai jamais explosé: tout a toujours été progressif. Sur scène, j’ai fait des salles de 50, 100, 200, 300 personnes, et là, je sors d’une tournée à 400000 spectateurs. Et c’est pareil, je pense, avec le cinéma. Jusqu’à présent, je n’ai fait qu’apprendre mon métier, finalement.

Avec une prédilection pour un humour très pince-sans-rire: vous êtes capable de dire des choses horribles, mais avec une douceur déroutante…

Oui, j’adore les gens qui vous balancent des vérités sans avoir l’air d’y toucher. Comme quand vous êtes à un repas de famille et que le cousin que tout le monde prenait pour un «neuneu» lâche un truc qui scotche tout le monde au moment où on s’y attendait le moins.

Vous avez donc le goût du malaise et des silences gênés?

Oui, mais c’est finalement le principe de l’auguste et du clown blanc: souvent, on riait plus de Laurel qui regardait Hardy se débattre dans une bassine de savon que du sort de Hardy lui-même. Quand il se passe une connerie, c’est le regard qui dicte le rythme. Et souvent, les gens rient moins de la connerie que du regard sur la connerie.

«Irréductible», comédie de & avec Jérôme Commandeur. Avec aussi Pascale Arbillot et Lætitia Dosch. Durée: 1h25. Sorti le 29/6.