Crise de l’accueil: Écolo soumet un plan et invite de Moor à «prendre Merkel comme modèle»

Simon Moutquin, c’est plutôt sympa de souhaiter la bienvenue à Nicole de Moor…

Oui, et comme je l’ai expliqué lors de mon intervention, c’est aussi ce que j’aurais aimé souhaiter à des centaines de personnes exilées qui se retrouvent aujourd’hui au Petit Château (NDLR: le centre d’arrivée pour demandeurs d’asile géré par Fedasil). Depuis des mois, la Belgique est condamnée pour le non-accueil de ces exilés.

Parce que rien n’a été fait en ce sens sous la Vivaldi?

Sammy Mahdi a tout de même fait des choses utiles. Il y a eu une succession de crises à devoir gérer: le Covid, l’Afghanistan, l’Ukraine… Mais il faut maintenant sortir de la situation de saturation que l’on connaît.Sammy Mahdi était fort dans la communication, on n’a pas toujours eu les solutions. La nouvelle secrétaire d’État arrive avec une réputation de technicienne, ce qui va permettre de trouver des solutions.

Pourquoi les Verts prennent-ils dès lors l’initiative en proposant un plan (lire ci-contre)?

On voulait rappeler que l’accord de gouvernement prône une politique juste et humaine en matière d’accueil. Nous voulons en effet une politique de justice et de respect des droits humains. On veut aussi montrer à la nouvelle secrétaire d’État que nous sommes constructifs. La politique de l’asile et de la migration un enjeu très important pour Écolo-Groen. Le dérèglement climatique va augmenter le nombre de déplacés. Il faut donc préparer notre société à la solidarité, démontrer l’opportunité que cela représente pour chacun et casser la peur que cela peut susciter.

Vous êtes pourtant au gouvernement. Pourquoi ne pas avoir agi plus tôt?

Ça fait des mois que nous mettons des pistes de solution sur la table du gouvernement.

Cela signifie que la voix d’Écolo-Groen n’est pas écoutée?

Ces derniers temps, Sammy Mahdi était déjà en campagne. On a bien compris qu’octroyer trop de place n’était pas politiquement stratégique pour lui. Il y a toujours une symbolique derrière une mesure qui touche à l’accueil. Prenez l’exemple d’une mesure toute simple et rapide à mettre en place, qui consisterait à ouvrir des places inoccupées dans les hôtels pour les demandeurs d’asile: notre proposition a pourtant été refusée car cela ne fait pas bien d’octroyer une chambre d’hôtel à un réfugié…

On a surtout l’impression que, tant que cette politique sera aux mains des partis flamands, rien ne bougera.

Le poste de secrétaire d’État est un tremplin politique plus qu’autre chose… Mais ils se trompent: Maggie De Block a mené une politique dure sur la migration et la N-VA en est sortie renforcée; Théo Francken a mené ensuite une politique encore plus dure et le Vlaams Belang a gagné les élections. Jouer le jeu de l’extrême droite, c’est la renforcer. Peu importe l’origine politique ou linguistique de la personne en charge de la politique de l’accueil: il est temps de tenir un vrai discours sur la question. Et avec l’arrivée d’une secrétaire d’État qui est une vraie technicienne, nous avons de grands espoirs.

Que faut-il attendre, justement, de la politique de la nouvelle secrétaire d’État?

Sammy Mahdi l’a présentée comme une «Margaret Thatcher chaleureuse». Personnellement, je l’inviterais à se tourner davantage vers sa propre famille politique et à prendre pour modèle Angela Merkel qui, lors de la crise des réfugiés syriens, en avait accueilli un million en Allemagne…