Augmentation des cas de Covid en France, quel impact sur les vacances d’été?

Selon le classement de l’Association belge des Tour Operator (ABTO) des destinations les plus prisées par les touristes belges, la France arrive en tête. Le nombre de cas positifs au coronavirus augmente significativement dans le pays. Les contaminations sont à la hausse partout en France et ont augmenté d’environ 55% par rapport à la semaine précédente.

Interrogée ce lundi sur RTL sur la reprise de l’épidémie, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a fait appel au "civisme" des Français en leur demandant de " remettre le masque dans les transports " . Elle a toutefois indiqué qu’elle n’irait pas jusqu’à l’obligation.

La première ministre Élisabeth Borne s’est de son côté entretenue avec les préfets et les directeurs des Agences régionales de santé (ARS) sur le sujet ce mardi. Lors de cette entrevue, elle leur a demandé de rappeler les consignes bien connues pour se protéger du virus: se laver fréquemment les mains; aérer régulièrement les espaces clos; se tester dès les premiers symptômes et s’isoler immédiatement en cas de positivité.

Élisabeth Borne a également demandé aux autorités sanitaires d’encourager le port du masque dans les lieux clos et très fréquentés, comme les transports en commun.

Le président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale anti-Covid-19, le professeur Alain Fischer, partage ces inquiétudes et ne serait pas contre un retour de l’obligation de porter le masque dans certains cas. "Il faut fortement recommander de porter le masque dans les lieux clos, mal aérés", a-t-il déclaré sur France Inter ce jeudi. Il est utile de rappeler qu’à l’heure actuelle, le port du masque n’est obligatoire que dans les établissements de santé.

À partir du 31 juillet, la loi du 11 novembre 2021 permettant de prendre plusieurs mesures de vigilance sanitaire ne sera plus effective. Le gouvernement ne pourra plus rétablir l’état d’urgence sanitaire ou recourir au pass sanitaire à l’entrée de certains établissements (hôtels, restaurants…) en cas de forte reprise de l’épidémie.

Un pic de contamination pour fin juillet

127724 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été recensés dans l’hexagone ce mercredi, selon les chiffres de Santé Publique France. Le taux d’incidence est désormais de 732 cas confirmés pour 100000 habitants.

Si tout le territoire français est concerné par la reprise de l’épidémie, les départements de la région parisienne sont les plus impactés, notamment les Hauts-de-Seine. Le variant Omicron est toujours majoritaire avec le lignage Ba5, plus contagieux, et avec des symptômes durant plus longtemps.

Le pic de contamination de la 7e vague devrait être atteint à la fin du mois de juillet, selon le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, au micro de RTL ce jeudi. "Si l’on regarde ce qui s’est passé l’an dernier, où nous avions à la même période la première vague du variant Delta, le pic s’est produit autour de la fin juillet. On attend un peu la même chose pour BA.5" a-t-il expliqué.

Selon le site du ministère de l’Intérieur français, les voyageurs doivent présenter un schéma vaccinal complet en arrivant dans le pays. Les personnes non vaccinées de plus de 12 ans doivent présenter un test PCR négatif de moins de 72 h ou un test antigénique négatif de moins de 48 h. La Belgique faisant partie des pays de la "liste verte", où la circulation du virus est modérée, les voyageurs n’ont pas à s’isoler à leur arrivée en France.

Le pass sanitaire est demandé uniquement pour rentrer dans le pays, il n’est plus nécessaire dans les lieux accueillant du public en intérieur depuis le 14 mars 2022. Les nombreux festivals ayant lieu durant l’été devraient se dérouler sans problème, sans jauges et sans annulations, selon la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, présente au Hellfest, plus grand festival de rock en France, ce samedi 25 juin.

La vaccination pour sauver les vacances

Dans les légendes maritimes, la 7e vague est réputée pour être la plus haute et la plus forte. Le gouvernement français cherche à éviter que cela soit le cas pour la crise sanitaire. Cette vague a déjà touché plusieurs pays d’Europe, dont l’Italie et le Portugal, où le nombre de nouveaux cas était aux alentours de 200000 par jour début juin.

Afin d’éviter de voir à nouveau des services d’urgences débordés dans les hôpitaux avec les départs en vacances durant l’été, la Première ministre a appelé les Français se faire vacciner si ce n’était pas déjà le cas. Le gouvernement a annoncé avoir prévu "un plan de mobilisation pour renforcer la vaccination", pour inciter les publics fragiles à recevoir une quatrième injection faisant office de deuxième dose de rappel.

Selon une étude publiée dans la revue spécialisée The Lancet Infectious Diseases , la vaccination contre le Covid-19 aurait permis d’éviter 19,8 millions de morts entre le 8 décembre 2020 et le 8 décembre 2021. "Ça ne va pas gâcher l’été car nous sommes vaccinés" , a affirmé le président du conseil scientifique, au micro de RTL ce jeudi 30 juin, à propos de la 7e vague en France. La situation devrait rester maîtrisée selon lui en encourageant la vaccination chez les personnes âgées et en recommandant aux gens de porter le masque sans leur imposer.