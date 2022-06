Abdeslam prend cher quand d’autres retrouvent la liberté

D’emblée, il annonce la couleur: tous les accusés sont coupables et les magistrats ont répondu "oui" à la majorité des voix aux questions posées.À une exception: elle concerne Farid Kharkhach, celui qui avait fourni des fausses pièces d’identité destinées aux membres de la cellule terroriste. Il a été déclaré coupable d’association de malfaiteurs en vue de commettre des escroqueries.La qualification "terroriste" (AMT) n’a pas été retenue.Lui qui est privé de liberté depuis le 9 juin 2017 a passé une dernière nuit en prison et pourra faire ses bagages. La cour l’a condamné à deux années d’emprisonnement.

C’est loin d’être le cas pour Salah Abdeslam.Il prend le maximum que le droit français prévoit: la perpétuité assortie d’une peine incompressible. Une énigme dans son dossier, c’était le fonctionnement de son gilet explosif.Pour la cour, le Molenbeekois n’a pas renoncé à se faire exploser; c’est son gilet qui était défectueux. Sa peine est excessivement sévère.Jusqu’à présent, une telle peine n’a été prononcée qu’à quatre reprises.Notamment pour Michel Fourniret.

Dans la version livrée par Mohamed Abrini, celui-ci aurait renoncé à prendre part aux attaques quelques heures avant le 13 novembre. La cour a retenu " qu’il avait pleinement intégré la cellule terroriste " et qu’il ne " peut prétendre ignorer les modalités des attentats." Comme requis par le parquet, il écope de la perpétuité et d’une peine de sûreté de 22 ans.

Les «p’tits gars» vont sortir

Outre Kharkhach, quatre autres accusés vont aussi retrouver leur liberté.Il s’agit des trois qui comparaissaient libres.Les 50 minutes qu’a duré la lecture de ce verdict ont été interminables pour Chouaa, Oulkadi et Attou.Quand le président a évoqué " tous coupables", ils se sont liquéfiés.Abdellah Chouaa s’est effondré au moment du prononcé des peines. Il écopait de 4 ans avec un sursis de 3 ans.Un moment, il a bien pensé qu’il allait retourner en prison puisqu’il n’avait fait que quatre mois de préventive. Oulkadi prend 5 ans et un sursis à 3 ans.Quant à Hamza Attou, c’est quatre ans et un sursis de deux ans.À la fin, le président a clarifié son jugement:" Pour les trois accusés sous contrôle judiciaire, il n’y a pas de mandat de dépôt.La détention est déjà accomplie et couvre quasiment la peine ferme.Pour Monsieur Chouaa, l’exécution de la peine ne nécessite pas une incarcération.Il pourra bénéficier d’un aménagement de peine. " Chouaa était un pote d’Abrini.Lundi, lors du dernier mot des accusés, il l’avait apostrophé: "Je t’en veux Mohammed, je t’en veux frère. Tu as détruit ma vie. Je ne sais pas si je te pardonnerai, mais j’en souffre." On ne sait pas s’il lui a pardonné.Mais à la fin de l’audience, Chouaa s’est approché du box et a discuté avec son pote.

Globalement, le fait que ces trois gars puissent retrouver leur famille semblait satisfaire une majorité de parties civiles aux yeux desquels ils étaient apparus sympathiques et surtout piégés par leur proximité avec les protagonistes de la cellule. Les larmes aux yeux, on a ainsi pu voir l’avocat d’Abrini, Satnislas Eskenazi tomber dans les bras d’Oulkadi.

Mohamed Amri, lui qui était allé rechercher Abdeslam à Paris avec Attou, devrait aussi pouvoir sortir de prison. Il est condamné à 8 ans et une peine de sûreté aux 2/3.Il est en détention préventive depuis 6 ans et peut donc envisager la liberté. Par contre, la cour s’est montrée moins sévère à l’égard de Sofien Ayari, Osama Krayem et Mohamed Bakkali.L’accusation avait requis la perpétuité mais ils écopent de 30 ans.

Autre surprise, la peine d’Ali El Haddad Asufi: 10 ans et une peine de sûreté aux 2/3.Son avocat Jonathan De Taye ne cachait pas sa satisfaction au terme de ce procès puisque le parquet avait requis 16 ans. Ses avocats auront pourtant fort à faire lors du procès du 22 mars puisque leur client y est aussi inculpé.Son implication dans le projet semble plus conséquente qu’à Paris.

Les belles paroles de Yassine Atar n’auront pas convaincu la cour. Il prend 8 ans mais avec une peine de sûreté aux 2/3.

Une page de ce procès s’est tournée.Le président a rappelé que "les accusés disposent de 10 jours pour faire appel." La salle s’est vidée, mais les avocats et parties civiles sont restés longuement sur les marches à l’extérieur du palais. Les trois comparaissant libres sont repartis avec le baluchon qu’ils avaient préparé, au cas où… " On va retrouver nos familles ", nous dit avec soulagement Ali Oulkadi.