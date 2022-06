À l’Assemblée nationale, le marchandage a commencé

Drôles de voix

À première vue, il semble normal que l’une des principale force d’opposition hérite de ces deux postes, parmi les six vice-présidences à pourvoir (deux sont revenues à la Nupes, une au centre, une à la droite). Mais l’élection de Sébastien Chenu et Hélène Laporte, les deux candidats RN, interroge : bien que leur parti dispose d’un réservoir de voix équivalent à son nombre de députés (89), l’un (Chenu), a obtenu 290 voix, et l’autre (Laporte), 284 voix. Or, même en y ajoutant les voix des 62 députés républicains (LR), on reste très loin du compte.

Pour la Nupes, il ne fait aucun doute la majorité présidentielle a marchandé ces postes pour lui barrer la route ailleurs, elle qui entendait rafler l’un des trois postes de questeurs, qui s’occupent des finances de l’Assemblée (indemnités parlementaires, etc.). Des postes-clé ravis par la droite (Éric Ciotti, LR), et la majorité présidentielle (Éric Woerth et Marie Gévenoux, Renaissance). De quoi faire bondir les députés de la Nupes : "Les députés macronistes ont voté pour les candidats d’extrême droite à la vice-présidence de l’Assemblée nationale avant de présenter une liste commune avec la droite pour la questure, faisant ‘barrage’ au candidat de la Nupes" (NDLR : Bastien Lachaud), s’emporte un communiqué publié mercredi.

Éviter l’esclandre

Pour le conseiller du groupe PS à l’Assemblée Nationale, François Malaussena, la manœuvre aurait eu pour objectif d’éteindre la complainte médiatique du RNsi le parti n’avait obtenu aucun poste.

Un marchandage à peu de frais, donc, d’autant que ces vice-présidences n’offrent qu’un pouvoir très limité à celles et ceux qui les occupent. Mais le symbole est là et cette alliance de circonstance entre le camp présidentiel et l’extrême droite pourrait aller un cran plus loin, selon l’un des leaders de la Nupes, l’ancien journaliste François Ruffin. "Au fond, il n’y a pas d’incompatibilité, sur le terrain économique et social, entre le programme de Marine Le Pen et celui d’Emmanuel Macron" expliquait-il cette semaine au micro du média en ligne Blast , s’inquiétant notamment du "jeu de sourire entre les macronistes et Le Pen" . Une référence au souhait de certains députés du camp présidentiel (en l’occurrence Éric Woerth) de voir le RN prendre le contrôle de la puissante Commission des Finances à l’Assemblée nationale. Un poste qui est finalement revenu à la… Nupes, qui a pu compter sur le "soutien" inattendu d’un député du centre.

La gauche hérite de la puissante Commission Finances

Jusqu’au bout, l’issue de l’élection du président de la Commission Finances de l’Assemblée nationale aura été incertaine. Ce poste sensible (la Commission contrôle le budget de l’État et peut accéder à des documents couverts par le secret fiscal), est finalement revenu ce jeudi à Éric Coquerel (Nupes), opposé au troisième tour au candidat du Rassemblement National Jean-Philippe Tanguy et à Véronique Louwagie (LR).

Comme il est de tradition que la majorité laisse ce poste à l’opposition, les députés macronistes se sont abstenus et ne pouvaient donc pas « empêcher » l’extrême droite d’accéder au poste si le vote allait dans ce sens. La droite (LR) ne disposant pas d’un réservoir de voix suffisant, elle avait peu de chance de rafler la commission mais s’est retrouvée en position de faiseuse de roi. Dans cet imbroglio où un vote à majorité relative pouvait torpiller le candidat de la gauche, la surprise est finalement venue du centriste Charles de Courson, présent au second tour du scrutin, et qui s’est désisté pour le troisième tour. La droite ayant refusé de faire alliance avec le RN, de Courson a sciemment favorisé Éric Coquerel, refusant par la même occasion de se faire élire grâce aux voix d’extrême droite. Le fait que l’homme soit fils et petit-fils de résistants n’y est sans doute pas étranger…