Y a quoi à se mettre dans les oreilles cet été?

VivaCité

La station régionale de la RTBF suspend C’est vous qui le dites pendant tout l’été pour proposer une version longue du 8/9 ( Le 8/9 Continue ), avec un artiste invité qui fera une cover dans Le 8-9 et un titre original dans Le 8-9 Continue . Les Ambassadeurs Camille Delhaye et Michaël Pachen redécouvrent la Wallonie dans une version estivale de leur émission, entre 16 et 18h. Le dimanche, entre 13 et 15h, on pointera Stoemp, péket et des rawettes, où Fanny Rochez et ses chroniqueurs (Martin Charlier, David Greuze, Isabel le Hauben, Louis Dechange, Manon Lepomme, Guy Ribant) partageront leur amour des langues régionales en compagnie d’un invité. Enfin, les samedis et dimanches, de 18 à 20h, Bruno Tummers diffusera ses playlists, dans tous les styles.

Nostalgie

La radio des légendes en a fait venir deux sur ses antennes le week-end: Michel Drucker (en compagnie d’Ingrid Franssen) dans Vivement samedi, à partir du 2 juillet, de 9 à 10h, et Philippe Manœuvre (en compagnie de Julien Sturbois) pour Manœuvre on the Beach! le dimanche, de 9 à 10h. On vous en a déjà abondamment parlé.

Bel RTL

Réunis d’habitude le samedi, Les bons vivants (Vincent Maréchal, Éric Boschman et Julien Lapraille) squattent l’antenne au quotidien entre 12 et 13h sur Bel RTL. Ils seront accompagnés du jardinier Benoît Blairvacq, de la diététicienne Pascale Robience, du spécialiste barbecue Raphaël Guillot… Les week-ends, les animateurs et animatrices de Bel RTL vous convient aux Belles Balades, tous les samedis de 13h à 15h30.Chaque samedi, la radio sera présente dans un village différent, point de départ d’une balade à réaliser en famille, avec des QR codes pour vous donner des infos sur l’histoire, le patrimoine, la gastronomie…

Contact

L’événement phare de cet été, c’est évidemment la présence de Radio Contact à Tomorrowland du 15 au 17, du 22 au 24 et du 29 au 31 juillet.

Classic 21

En semaine, de 12 à 13h et le dimanche, de 14 à 15h, l’émission Planet Rock présentée par Mélanie Delhaye et Laurent Rieppi vous emmènent à la découverte de tous les styles du rock, du grunge au glam, en passant par la new wave ou l’indie. Le dimanche, entre 19 et 20h, séquence frissons avec Crime Scene, émission qui passe en revue les crimes qui ont impliqué des stars (Sid Vicious, Phil Spector, John Lennon…).

La Première

Du lundi au vendredi, de 9 à 10h, Cindya Izzarrelli et Nicolas Buytaers et ses chroniqueurs reviennent sur des phénomènes de la pop culturedans C’est génial. Véronique Thyberghien, Fabrice Lambert et Cédric Wautier animent (en alternance) la tranche suivante avec Ceci n’est pas un selfie, émission consacrée au portrait d’un invité. Le vendredi, de 13 à 14h, l’émission #Investigation débarque en radio, avec un retour sur des enquêtes marquantes en compagnie de Justine Katz. Enfin, on s’en voudrait de ne pas mentionner dans cette liste l’excellent 5 Heures fait le tour du propriétaire , avec Rudy Léonet et Hugues Dayez.