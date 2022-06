Témoignage de Cassidy Hutchinson : que risque vraiment Donald Trump ?

Selon divers avis reccueillis pas le quotidien new-yorkais, les révélations de Hutchinson pourraient mettre Trump en difficulté d’un pour de vue juridique, exposant l’ancien président à des poursuites futures. Mais il n’est pas certain que les travaux de la Commission puissent aboutir ; Donald Trump influence plus que jamais le parti républicain, et, en cas de victoire du parti aux élections de mi-mandat en novembre prochain, il fait peu de doute que la Commission (au sein de laquelle siègent deux républicains pour sept démocrates), y survive.

Politiquement délicat

Plus certainement, c’est sur le plan politique pur que le témoignage de Cassidy Hutchinson peut s’avérer dévastateur pour Donald Trump, qui entend clairement se représenter aux prochaines élections. "Le témoignage de Hutchinson a confirmé une représentation accablante de Trump comme instable (...) .Trump est une honte. Les républicains ont de bien meilleures options pour diriger le parti en 2024. Personne ne devrait penser le contraire, et encore moins le soutenir, plus jamais" , écrit ainsi le Washington Examiner, un influent hebdomadaire conservateur, au lendemain de l’audition de Cassidy Hutchinson.