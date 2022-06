1. coût du travail

Dans le débat sur la révision de la loi de 96 et l’augmentation des salaires, l’argument du coût d’une telle mesure est évidemment avancé. Mais alors, le travailleur belge coûte-t-il si cher comparé à ses voisins allemands, français ou hollandais?Pour le savoir, il est intéressant de se pencher sur la notion de coût salarial unitaire (CSU) "Supposons que deux usines - une en Allemagne et une en Belgique - produisent la même voiture.Imaginons qu’en Allemagne, il faille 15 heures à 20 euros de l’heure pour ce faire.Et qu’en Belgique, cela prenne moins de temps mais que les salaires soient plus élevés. Le CSU essaie en réalité de tenir compte du temps nécessaire pour fabriquer quelque chose, et cela est ensuite pondéré par la hauteur du coût salarial , explique l’économiste Philippe Defeyt. Cette notion est pertinente lorsqu’on évoque ce débat." Si le CSU augmente, cela signifie que notre compétitivité se dégrade. Or, ce que l’on constate, selon les chiffres du SPF Économie, c’est que la situation ne s’est pas aggravée, en Belgique, ces dernières années, que du contraire.Par contre, l’écart à rattraper reste trop important par rapport à nos voisins. "En 2020, le CSU belge s’élevait à 0,76 contre 0,68 pour la France et 0,73 pour l’Allemagne et les Pays-Bas", relève le dernier tableau de bord du SPF Économie. La Belgique reste donc en tête en termes de coût salarial unitaire.

Un élément apporte toutefois de la nuance à ce constat: " En ce qui concerne le coût salarial en Belgique, les calculs ne tiennent pas compte des aides, des subsides à l’emploi que reçoivent les entreprises, et qui réduisent dès lors les coûts du travail" , dit Philippe Defeyt.

2. Compétitivité

La compétitivité des entreprises est-elle réellement menacée aujourd’hui?La Banque nationale répond en tout cas par l’affirmative. "En effet, au moins pour 2022, comme les coûts salariaux évoluent de manière plus rapide en Belgique que chez nos trois principaux voisins, et étant donné que les salaires représentent partout une partie importante des coûts de production, il y a une perte de compétitivité pour les entreprises en Belgique."

3. Marges

Mais dans ce débat, tout n’est pas univoque.Ainsi, si les hausses salariales représentent des coûts importants pour les entreprises (+14% d’ici 2024 selon la BNB), celles-ci seraient partiellement compensées par les marges historiquement élevées des entreprises. "Les projections actuelles indiquent toutefois une baisse des marges bénéficiaires sur la période 2022-2024, même si ces dernières resteraient supérieures à leur moyenne de long terme" , dit la BNB.

4. Indexation

D’après la Banque nationale, l’inflation devrait atteindre plus de 8% en Belgique, en 2022.S’il y a bien une baisse du salaire réel cette année, celle-ci devrait être compensée par l’indexation automatique des salaires d’ici 2023, rappelait la BNB dans ses prévisions de printemps.Étant donné que très peu de pays européens bénéficient de ce mécanisme, la hausse du pouvoir d’achat des Belges devrait, d’ici là, être supérieure à celle de beaucoup de pays européens. "Il faut toutefois rappeler que la situation s’est considérablement dégradée pour un certain nombre de travailleurs , observe pour sa part Philippe Defeyt. Je pense surtout aux personnes qui ne sont indexées qu’une seule fois par an.Au mois de janvier prochain, elles pourront récupérer une partie de cette perte de pouvoir d’achat, mais pas entièrement!"