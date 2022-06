Ce que Trump savait des assaillants du Capitole

Le rôle de Trump

Quel a été le rôle de Trump dans cette émeute dont les images ont fait le tour du monde? C’est ce que cherche à savoir, entre autres choses, la commission d’enquête parlementaire menée par des élus démocrates et républicains depuis un peu moins d’un an. Celle-ci a déjà rendu une partie de ses conclusions début juin, dont le fait que Trump a bien attisé les flammes de l’assaut Ce n’était pas bien compliqué à prouver : le 6 janvier, à12 heures, Trump, qui n’a jamais reconnu le résultat du vote, harangue copieusement ses partisans, une foule dopée aux théorie racistes et conspirationnistes , en direct à la télévision. "Nous n’abandonnerons jamais. Nous allons nous rendre au Capitole, et nous allons féliciter nos courageux sénateurs et membres du Congrès. Mais il y en certains que nous ne féliciterons pas vraiment….parce que nous ne reprendrons jamais notre pays en étant faible ; il faut montrer sa force, il faut être fort..."

Dès 12h30, les partisans de Trump se dirigent vers le Capitole. Les slogans fleurissent sur les murs : "Murder the medias" ("tuer les médias"), MAGA-Civil War ! (pour Make America Great Again : guerre civile) ; une potence est hissée à quelques encablures de là, si bien que la situation commence à dégénérer dès 14h, avec les premières intrusions à l’intérieur du Capitole.

Ce que Trump savait

Jusqu’ici, le degré de connaissances de Trump quant à ce qui allait suivre n’était pas tout à fait clair. Ce Mardi, le témoignage de Cassidy Hutchinson, une jeune assistante d’un des proches du président à la Maison Blanche (en l’occurrence, Mark Meadows, secrétaire général du bureau présidentiel), est venu balayer cette ligne de défense. Quelques jours avant l’assaut, Meadows a confié à la jeune femme que les choses pourraient mal tourner le 6 janvier. L’entourage de Donald Trump se serait également inquiété du fait que le président comptait bien marcher avec ses partisans vers le Capitole. Ce qui suggère que non seulement le président savait ce qui se tramait, mais qu’il était prêt à y participer activement, même en sachant que certains émeutiers étaient armés. "Je me fiche qu’ils aient des armes" , aurait ainsi déclaré Trump peu avant l’assaut, soulignant le fait que les émeutiers n’en avaient pas après lui.

Ce n’est qu’à 16h30, que le président sortant, sous la pression, a fini par "inviter" ses partisans à rentrer chez eux, non sans se plaindre au passage du vol de l’élection par les démocrates.

Entre-temps, Trump aurait également tenté de se faire conduire jusqu’au Capitole, s’en prenant même au chauffeur de "la bête", la limousine présidentielle. "Je suis le putain de président" , aurait-il éructé, sans succès.