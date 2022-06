À la télé ce mercredi soir: quel village succédera à Sancerre comme Village préféré des Français 2022?

Elle a contribué à mettre en lumière des villages vivants et dynamiques, des traditions régionales, des savoir-faire artisanaux, de la gastronomie, mais aussi des paysages à couper le souffle, de l’architecture, du bâti, des monuments, des ruelles, des ponts, des places, des fontaines, des façades, au charme fou et préservé.

Aujourd’hui, Le village préféré des Français est devenu un label de référence pour les villages toujours plus nombreux à désirer intégrer la sélection annuelle, mais aussi pour les touristes, amateurs d’escapades bucoliques et historiques.

"Au fil de ces dix années, j’ai pu mesurer la variété des villages français dans nos treize régions métropolitaines et en Outre-mer, chacun cultivant son histoire et son authenticité, commente Stéphane Bern. Je savais combien la France est belle, mais j’ai découvert aussi que son formidable atout réside dans la richesse humaine, les femmes et les hommes qui font vivre et animent ces villages autant qu’ils veillent à préserver un patrimoine historique bâti, la beauté des paysages, la joliesse des centres-bourgs, et l’attractivité de leur territoire qui passe aussi par la convivialité des traditions populaires partagées."

Quatorze finalistes

C’est à Sancerre, gagnant de l’édition 2021, qu’aura lieu la grande finale de cette dixième édition.L’occasion pour Stéphane Bern de revenir sur quelques moments emblématiques de l’émission. Mais aussi, évidemment, d’ajouter un nouveau nom à la liste des gagnants. Ils sont à nouveau quatorze en finale: Dieulefit (Auvergne-Rhône-Alpes); Saint-Sauveur-en-Puisaye (Bourgogne-Franche-Comté) ; Quintin (Bretagne); Levroux (Centre-Val-de-Loire) ; Pino (Corse); Bergheim (Grand Est) ; Saül (Outre-Mer, Guyane); Hesdin (Hauts-de-France); Saint-Sulpice-de-Favières (Île-de-France) ; La Bouille (Normandie) ; Ainhoa (Nouvelle-Aquitaine) ; Le Malzieu-Ville (Occitanie) ; Port-Joinville (Pays de la Loire) et La Grave (Provence-Alpes-Côtes d’Azur). Lequel sera désigné Village préféré des Français?

