Vapoter vaut mieux que fumer, mais ce n’est pas recommandé

1. Un cadre pour les e-cigarette

Depuis 2016, un cadre juridique pour la production et la vente des e-cigarettes a été introduit car elles comportent leurs propres risques pour le consommateur.

Qu’est-ce qu’une cigarette électronique? "Lorsqu’on vapote, un liquide est vaporisé par chauffage électronique. Et la vapeur créée est ensuite inhalée. Les arômes et les ingrédients qu’il contient sont généralement autorisés dans les produits alimentaires, mais leurs effets en cas d’inhalation ne sont pas suffisamment connus" explique le Conseil Supérieur de la Santé.

À l’heure actuelle, plus de 1800 substances, dont la sécurité lorsqu’elles sont utilisées dans des e-liquides ne peut être garantie, sont disponibles sur le marché.

2. La nicotine

Les e-cigarettes contiennent souvent, mais pas toujours, de la nicotine. Cette substance addictive a des propriétés néfastes pour le corps humain. Et surtout, elle rend dépendant, de sorte que le consommateur veut constamment retourner à sa cigarette, qu’elle soit électronique ou pas

Pour les non-fumeurs et les jeunes en particulier, la recommandation du Conseil Supérieur de la Santé est de ne surtout pas commencer à fumer ou vapoter

3. Une liste d’ingrédients sûrs

Actuellement, les fabricants peuvent mettre sur le marché des e-liquides contenant des ingrédients qui n’ont pas été testés pour ce mode d’utilisation.Pour le CSS, c’est inacceptable.

Le Conseil recommande donc de geler le marché actuel des liquides de vapotage, ou e-liquides, et ne plus autoriser de nouveaux ingrédients. Parallèlement, il préconise d’étudier rapidement les effets par inhalations des ingrédients et liquides déjà présents dans le commerce.Si des effets nocifs sont constatés, ces ingrédients doivent être retirés du marché le plus rapidement possible.

4. Comme aide au sevrage tabagique

En comparaison au tabac, dont l’inhalation peut provoquer des maladies cardiaques, pulmonaires, ainsi que des cancers, l’e-cigarette, moins nocive, peut être une alternative pour aider les fumeurs à contrôler leur dépendance à la nicotine. "Elle constitue une meilleure alternative au tabac pour eux et peut être utilisée comme aide au sevrage tabagique. En particulier, la e-cigarette peut représenter une aide pour les gros fumeurs et les groupes vulnérables, tels que les personnes défavorisées, les patients souffrant de problèmes de santé mentale, ou dans les prisons où le tabagisme est encore répandu", dit le CSS.

Mais le Conseil Supérieur de la Santé souligne que l’e-cigarette n’est avantageuse que si son consommateur abandonne complètement la cigarette classique. Et comme certains risques demeurent, le CSS recommande, après un passage provisoire par le vapotage, d’abandonner complètement l’e-cigarette, progressivement.