Salah Abdeslam : le procès des attentats l’a-t-il adouci ?

Il sait que la perpétuité l’attend mercredi et qu’une peine de sûreté pourrait le cloîtrer en prison pour une éternité.S’il a régulièrement parlé de ses conditions de détention, pour la première fois, il en a livré le détail.Peut-être pour sensibiliser la cour à mesurer sa peine et pour "justifier l’évolution qui a été la mienne depuis le début de ce procès."

Le surveillant sautait sur la tête d’Abdeslam

" Je voudrais vous expliquer quelques épisodes de mon incarcération. " Et de s’adresser aux victimes: " Ce serait ridicule de comparer ma douleur à la vôtre. " Il a ainsi évoqué " la violence des Belges à mon égard ." Et à l’écouter, c’est bien de violence dont il s’agit… Il se souvient ainsi de surveillants qui ont déboulé dans sa cellule " à plusieurs.Ils m’ont attrapé, malmené, étranglé.Un surveillant de plus de 80 kilos a mis ses deux pieds sur ma tête et a sauté, sauté et encore sauté." Il dit avoir eu peur pour sa vie et il a appelé sa famille pour dire que " si on leur annonçait ma mort, sachez que ce ne serait pas un suicide ." Il parle d’un " harcèlement", "jour et nuit". Si bien qu’il est devenu parano et pensait qu’on l’empoisonnait.

Il a aussi été hospitalisé en raison d’une crise d’appendicite: son transfert a été hors normes. " On m’a traîné comme un chien jusqu’à l’hôpital.J’avais les pieds attachés par des colsons, deux menottes à la main gauche, deux à la main droite, on m’a mis une cagoule sur la tête et on m’a laissé comme ça avant et après l’opération. Je frôlais la crise d’angoisse, j’avais l’impression d’être dans un cercueil, d’être crucifié. "

«Je n’avais pas vu de monde depuis longtemps»

C’est dans cet état d’esprit qu’il s’est présenté au tribunal le 8 septembre lors de la première journée du procès.Ce jour-là, ses revendications étaient très mal passées et donnaient de lui l’image d’un radicalisé irrécupérable.Et pourtant, dix mois plus tard, il s’en explique." Quand on m’a emmené dans cette enceinte, c’était le choc social.Je n’avais pas vu de monde depuis longtemps.J’étais sur les dents surtout quand j’ai entendu: “bonjour M.Abdeslam, vous êtes présumé innocent”. J’ai été dur dans mes paroles et je le regrette.Je vous dis aujourd’hui ce que je n’ai pas réussi à vous dire hier: je suis apaisé car j’ai retrouvé ce semblant de vie sociale."

L’accusé aurait pu en rester à ces explications mais il a glissé vers une critique de la France qui n’était pas forcément en accord avec le début de son témoignage. "La France perd petit à petit ses valeurs: le Parquet l’a prouvé. " Mais lorsqu’il évoque un changement d’attitude au cours de ce procès, on peut adhérer à son analyse.