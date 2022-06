L’OTAN acte la renaissance d’un monde bipolaire

Inquiétude russo-chinoise

Grossièrement, il s’agit de redéfinir les contours de sa stratégie pour les prochaines années, ce qui suppose de nommer contre qui, ou quoi, l’on se défend. Réponse claire et nette à l’occasion de la conférence de presse qui a précédé le sommet : "Les Alliés considèrent la Russie comme la menace la plus importante et la plus directe pour notre sécurité" , a lancé le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, citant également comme un point d’attention particulier "les défis que Pékin pose vis-à-vis de notre sécurité, de nos intérêts et de nos valeurs."

Voilà pour le qui. Pour le quoi, Stoltenberg a cité " le terrorisme, la cybernétique et les menaces hybrides" en tant que nouvelles formes de guerre, contre lesquelles l’OTAN entend s’armer plus profondément, budget à l’appui. L’année "2022 sera la huitième année consécutive d’augmentations chez les alliés européens et au Canada. D’ici la fin de l’année, ils auront investi bien plus de 350 milliards de dollars américains supplémentaires depuis que nous avons convenu de notre promesse d’investissement dans la défense en 2014" , s’est réjoui Stoltenberg lundi, promettant de substantielles aides financières et militaires à l’égard de l’Ukraine.

Renforcement

L’est et le nord de l’Europe occupent naturellement le devant de la scène à Madrid ; alors que l’OTAN entend multiplier par 7,5 sa force de réaction rapide dans l’est, (de 40000 à 300 000 militaires), la question de l’adhésion de la Suède et de la Finlande, qui entendent bien rejoindre l’alliance dès que possible, pourrait être tranchée dès cette semaine si la Turquie, qui s’y oppose jusqu’ici, finit par y consentir.

Mais d’autres enjeux, plus confidentiels, devraient également s’inviter dans les discussions madrilènes. Ainsi de "la dissuasion nucléaire, non parce qu’elle avait totalement disparu, mais parce qu’aujourd’hui cette question revient au galop, tout comme elle s’était imposée dans les 80 à l’occasion de la crise des euromissiles" , subodore Alain de Nève, du Centre d’étude sécurité et défense (CESD). Ce dernier insistant sur le fait que "ce sommet se tient dans un contexte où on a complètement changé de monde."

On ne saurait mieux dire : réunis lors du sommet BRICS il y a quelques jours, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont affiché leur proximité face au bloc occidental, le président chinois s’en prenant à cette occasion à "l’élargissement des alliances militaires" .

Au-delà des effets d’annonce, tout l’enjeu du sommet consiste dès lors à " revenir à toute une série de fondamentaux" , notamment les notions de "défense collective et fonctionnelle" et "de dissuasion, notamment vis-à-vis de la Russie." Pour les alliés, il s’agit d’ "aller au-delà de la stupéfaction de la guerre en Ukraine" , conclut le spécialiste.