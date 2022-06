Les goûts et les couleurs [CRITIQUE] - La jolie petite musique de Michel Leclerc

Oui, mais voilà: Daredjane (étonnante Judith Chemla) tire sa révérence dans la scène qui suit, de façon fracassante et définitive, plongeant Marcia (Rebecca Marder), la jeune chanteuse et admiratrice qui s’était fixé pour mission de ramener son aînée sur le devant de la scène, dans un abîme de tristesse. La peine est même double puisqu’il s’avère qu’il revient à Anthony (Félix Moati), un parfait inconnu, de gérer son héritage. Un jeune gars aux manières grossières, placier sur un marché de province, et qui ne veut rien entendre du patrimoine de cette " vieille folle " qui était sa tante.

On le devine, c’est le principe, un peu éculé, de ce type de rencontre: ces deux-là vont d’abord se froisser, puis s’apprivoiser. Et découvrir que derrière les apparences se cache parfois une sensibilité insoupçonnée. La chose pourrait être gentiment gratuite si derrière le vernis de la rencontre – et de la romance, plutôt inutile, qui va avec – ne se cachaient pas de vrais sujets de fond, nourris par les idées gauchistes du réalisateur du Nom des gens (entre autres): la question des héritages, matériaux et culturels au premier plan. Et, plus largement, celle d’un certain déterminisme social.

L’art transcende-t-il les classes? Peut-il s’apprendre, et à quel prix? Une culture vaut-elle mieux qu’une autre? Toutes ces interrogations sont maniées, parfois avec émotion, souvent avec humour, par Michel Leclerc et sa scénariste d’épouse, Baya Kasmi.

On rit encore notamment du moment où Anthony, finalement décidé à faire fructifier l’héritage de Daredjane, demande à un DJ parisien en vue de remixer une de ses chansons posthumes, à coup de samples, de boucles et d’effets (de mode) un poil douteux. On se régale, surtout, des dialogues, ciselés, qui font le sel du cinéma façon Leclerc… et un bien fou quand on sait le niveau moyen, et assez pathétique, de la comédie à la française.

Cerise sur le gâteau: Les goûts et les couleurs est aussi un film musical, pour lequel Michel Lerclerc, musicien en plus d’être cinéaste, a écrit (et joué) des dizaines de titres qui lui donnent, aussi, des airs de playlist d’été. À savourer, volume à fond, et sans aucune modération.

Comédie de Michel Leclerc. Avec Rebecca Marder et Félix Moati. Durée: 1h50.