Le taux de réussite au CEB de juin 2022 est le plus bas de ces 15 dernières années

Plus généralement, le taux de réussite au CEB cette année est le plus faible depuis juin 2007 (83.9%).

Un certificat qui évalue la maîtrise des compétences

" Le CEB a pour objectif essentiel d’évaluer équitablement et de certifier les élèves sur la base d’un même examen et d’attester, à l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que les élèves ont atteint la maîtrise des compétences attendues à la fin des six années d’études primaires ", rappelle le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB)

Ces compétences attendues se répartissent entre trois disciplines: le français, les mathématiques et l’éveil, qui regroupe l’histoire, la géographie et les sciences.

La moyenne des résultats obtenus par l’ensemble des élèves est de 74,75% en français, 71,35% en math et 73,04% en éveil. Cela correspond, là encore, à une diminution généralisée par rapport à l’année précédente.

La plus grosse chute en français, mais le niveau reste bon

C’est en français que la baisse de niveau apparaît la plus forte par rapport à juin 2021: -3.39%. Toutefois, la moyenne des résultats obtenus dans cette discipline reste globalement positive: sur les dix dernières années, seules les épreuves de 2013 et 2021 avaient été "mieux" réussies.

À l’inverse, les moyennes des résultats obtenus dans les deux autres disciplines – mathématique (-0.17%) et éveil (-3.02%) – ont subi une baisse moins importante par rapport à l’année dernière, mais se situent parmi les moins bonnes de ces dix dernières années.

Jury et possible recours en cas d’échec

Un élève est considéré comme ayant réussi son CEBdès lors qu’il a obtenu au moins 50% des points dans chacune des disciplines évaluées.

On rappellera toutefois qu’ils seront au final plus nombreux à obtenir leur CEB en cette fin d’année scolaire 2021-2022que les 44566 élèves ayant ainsi réussi l’épreuve.

En effet, pour ceux ayant échoué, tout n’est pas perdu: ils peuvent encore " obtenir leur CEBpar le jury de leur école puisque celle-ci garde la possibilité d’attribuer le certificat en se basant sur le dossier scolaire des élèves ", souligne le ministère.

Celui-ci rappelle en outre que les parents (ou la personne investie de l’autorité parentale) ont par ailleurs la possibilité d’introduire un recours.