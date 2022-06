Après un vote, Marcel l’éléphant, maire de Vlalbonvent, décide… d’interdire les histoires d’amour sur sa commune. Jean-Michel le Caribou et ses amis vont donc entrer en résistance pour qu’amour rime encore avec toujours…

Ce qu’on en pense

Un film écrit avant le confinement et qui projette un monde dans lequel bisous et câlins sont interdits est une œuvre sacrément visionnaire. Une adaptation, une de plus, de l’œuvre de Magali Le Huche par Mathieu Auvray. Et un film plein de beaux sentiments, en plus d’être techniquement au poil.

Film d’animation de Mathieu Auvray. Durée: 0h44.