Petit, Vincent Peltier nourrissait un rêve: devenir fonctionnaire. Et maintenant qu’il travaille (façon de parler) au service des Eaux et Forêts de Limoges, il n’entend pas lâcher son statut. Mais quand le ministre annonce qu’il faut " dégraisser le mammouth ", Vincent est "invité" à quitter son poste. Il refuse, si bien que le voilà bientôt envoyé aux quatre coins de France, puis du globe, et dans des fonctions parfois improbables…

Ce qu’on en pense

Six ans après Ma famille t’adore déjà , Jérôme Commandeur réalise à nouveau, et s’offre un remake du film italien Quo Vado?. La comédie de l’année, disent les plus optimistes. En fait un empilement de sketches souvent réussis dans lesquels le comédien, aussi devant la caméra, use et abuse de son personnage de candide en chef. Sans, toutefois, oser pousser le curseur de la provocation jusqu’au bout, ce qui donne à ce petit film sympathique un côté hors sol qui empêche de vraiment rire aux éclats.

Comédie de & avec Jérôme Commandeur. Durée: 1h25.