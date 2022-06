Indexation des salaires: les 65000 travailleurs sous statut APE retiennent leur souffle

Or, on sait que l’inflation galopante de 2022 génère plusieurs dépassements de l’indice pivot, et donc plusieurs indexations de salaires.Les quelque 4000 employeurs des travailleurs APE n’échappent pas à la règle.Leurs réserves ayant déjà été malmenées par la crise sanitaire, ils ont rapidement lancé des appels à l’aide. Des emplois sont menacés.

Mardi, c’est le PTB qui proposait une piste.

Juillet, l’occasion

Le montant de la dotation APE est fixé chaque année. Il est indexé si nécessaire au 1er janvier de l’année suivante. " Mais le versement se fait par trimestre , rappelle la députée PTBAlice Bernard. Pourquoi ne pas profiter du prochain versement, qui doit avoir lieu de 25 juillet, pour corriger le tir et permettre aux employeurs de faire face aux deux prochaines tranches d’indexation salariale? "

Pas de suspense. Ce sera non. La majorité PS, Écolo et MR ne suivra pas la proposition de résolution du PTBet l’opposition Les Engagés s’abstiendra.

Pas de double peine

Il n’en reste pas moins que la réforme APE portée par l’actuelle majorité et entrée en vigueur en janvier 2022 prévoit deux lignes majeures: la neutralité budgétaire et le maintien du volume de l’emploi. Comment concilier les deux? C’est ce que la députée MR Rachel Sobry demande à la ministre de l’Emploi Christie Morreale (PS).

Faute de moyens, des associations pourraient bel et bien être amenées à licencier du personnel APE.Ce qui, selon le décret, entraîne une pénalité: la dotation de l’année suivante se verrait diminuée. Difficile à encaisser, vu les circonstances.

Sur ce point, la ministre veut rassurer. " Les employeurs qui ne sont pas en capacité de maintenir tous les emplois à cause de l’inflation pourront bénéficier d’une dérogation. " Pas de double peine, donc.

Pour le reste, on l’entend bien au travers des déclarations de la majorité, les finances wallonnes sont ce qu’elles sont et il est peu probable que l’ajustement budgétaire 2022soit redessiné à la dernière minute pour corriger le tir.

Les estimations ne concordent pas toutes, mais il faudrait dégager entre 30 et 50 millions€. " Je ne suis pas sûr qu’on en dispose pour compenser la différence d’indexation.Tout le monde devra faire des efforts.La dette wallonne risque d’atteindre 252%des recettes wallonnes dans 5 ou 10 ans. C’est gigantesque ", rappelle le député Écolo Manu Disabato. Message à l’opposition Les Engagés, qui attendait davantage d’économies budgétaires de la part de la majorité, lors de l’ajustement.

Se montrer créatif

Christie Morreale ne ferme pas la porte à des soutiens au cas par cas. " Je suis avec attention les situations des employeurs (pouvoirs locaux, non-marchand…) et j’ai demandé des analyses détaillées. Je vais voir ce qui peut être fait.Il faudra faire preuve de créativité et trouver les réponses le plus adaptées. "

Chez Les Engagés, Alda Greoli se tient prête. "Si vous ne venez pas avec un amendement de l’ajustement budgétaire, nous, nous le ferons."

Le budget que la Région wallonne consacre aux APE est de 1,187 milliard €, pour 3500 employeurs privés (associatif) et 612 pouvoirs locaux.