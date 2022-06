En roue libre [CRITIQUE] - La passagère accidentelle

Ce qu’on en pense

On peut saluer l’originalité de l’idée de départ de ce road-trip vers la mer. C’est un tantinet abracadabrant mais ça roule, on y croit à ce blocage psychologique et à cet "enlèvement" accidentel.

Le reste du récit suit heureusement la même route. La rencontre improbable de ces deux personnages en perdition nous fait voguer entre comédie et drame intimiste. Au rythme des changements de paysage, le duo se confie, développe une relation attendue mais touchante.

Une manière d’aborder des thématiques variées: de la crise de milieu de vie aux rapports familiaux conflictuels. On sent que les ambitions ne sont pas démesurées. Le réalisateur n’a d’autre prétention que de nous livrer un moment d’échange entre deux générations. C’est calme, discret et assez agréable à suivre.

Une belle manière de revisiter le huis clos.

Comédie dramatique de Didier Barcelo. Avec Marina Foïs etBenjamin Voisin. Durée: 1h29.