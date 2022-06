Ce que ça raconte

Quand meurt son idole et modèle, Marcia, une jeune chanteuse, doit gérer son héritage musical avec son héritier, un gaillard aux manières douteuses et peu intéressé par l’héritage artistique de sa tante…

Ce qu’on en pense

Bien dialogué, pas mal construit, voilà une comédie à placer dans le haut du panier, qui interroge avec humour le rôle social de l’art, et sa capacité (ou non) à transcender les classes. Et en plus, ça chante juste.

La critique complète

2 Coupez!

Ce que ça raconte

En plein tournage d’un film de zombies, l’équipe découvre que le lieu est bel et bien occupé par des morts-vivants. À moins que…

Ce qu’on en pense

Michel Hazanavicius s’approprie un film japonais pour en faire une comédie méta drôlissime.

La critique complète

L’interview de Michel Hazanavicius

3 Irréductible

Ce que ça raconte

Un fonctionnaire fait tout pour conserver son statut et ses avantages, malgré la volonté du ministère de "dégraisser le mammouth".

Ce qu’on en pense

Une adaptation plutôt amusante du film italien Quo Vado? , où Jérôme Commandeur use (et abuse un peu) du rôle de candide de surface, au risque d’un peu demeurer en surface de son sujet.

La critique complète

4 En roue libre

Ce que ça raconte

Un matin, Louise est prise d’une crise de panique à l’idée de sortir de sa voiture. Paul, jeune gars paumé, choisit ce moment-là pour voler ledit véhicule.

Ce qu’on en pense

Joli road-trip qui développe de manière assez originale la crise de milieu de vie et les relations familiales conflictuelles.

La critique complète

5 Mothering Sunday

Ce que ça raconte

En 1924, deux amants profitent de quelques instants ensemble, par une belle matinée ensoleillée.

Ce qu’on en pense

Un drame romantique qui vaut surtout pour son atmosphère chargée de sensualité. Pour le reste, on s’ennuie ferme.

La critique complète

6 Ich bin dein mensch (I am your Man)

Ce que ça raconte

Une scientifique accepte de participer à une expérience: pendant trois semaines, elle va partager son quotidien avec son homme idéal, un robot.

Ce qu’on en pense

Une comédie allemande rafraîchissante, qui invite avec humour à réfléchir au sentiment amoureux, au couple et à l’attachement.

La critique complète

7 Jean-Michel le Caribou et les histoires d’amour interdites

Ce que ça raconte

Marcel l’éléphant, maire de Vlalbonvent, décide… d’interdire les histoires d’amour. Jean-Michel le Caribou et ses amis vont entrer en résistance…

Ce qu’on en pense

Une adaptation, une de plus, de l’œuvre de Magali Le Huche par Mathieu Auvray. Et un film plein de beaux sentiments, en plus d’être techniquement au poil.

La critique complète

8 Il Buco

Ce que ça raconte

Dans l’Italie rurale des années 60, sous le regard du vieil ermite du coin, un groupe de spéléologues explore la grotte la plus profonde du pays.

Ce qu’on en pense

Une expérience cinématographique pure, quelque part entre la méditation et l’ennui profond.