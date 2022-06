Comment améliorer le pronostic du cancer de l’ovaire?

Pas question actuellement de publier telle quelle la liste des bons et mauvais élèves, même si, par le passé, l’Institut flamand pour la qualité des soins ( VIKZ ) a publié certains résultats d’indicateurs de qualité (cancer du sein et du rectum) ainsi que les mutualités chrétiennes côté néerlandophone.

Le KCE recommande d’engager une réflexion commune avec tous les partenaires sur la manière de rendre ces informations publiques de manière correcte et accessible au grand public.

Améliorer la qualité

Dans le cadre de son étude sur le cancer de l’ovaire, le KCE a établi une série de recommandations de pratiques cliniques.

Le centre a également listé 15 indicateurs de qualité.Cela concerne le diagnostic et la stadification du cancer: pour quel pourcentage de patientes a-t-on déterminé de façon complète le stade la tumeur? A-t-on réalisé des tests génétiques? Il y a aussi des indicateurs sur le traitement.Par exemple, quel a été le délai entre le diagnostic et le début du traitement? Quel est le pourcentage de patientes qui ont reçu le nombre requis de cures de chimiothérapie? L’ensemble est complété par des indicateurs sur la mortalité post-opératoire, la survie à 1 et 5 ans et les éventuelles complications du traitement chirurgical.

La Fondation Registre du Cancer (BCR) va procurer un retour à tous les hôpitaux, afin de permettre à chacun de s’interroger sur ses pratiques et d’adopter des mesures en vue d’améliorer la qualité de ses soins. Cette démarche d’amélioration continue de la qualité a déjà été appliquée avec fruit aux cancers du rectum, du sein, du testicule, de l’œsophage et de l’estomac, du poumon et de la tête et du cou.

Trop de dispersion

Entre 2014 et 2018, les 4000 femmes chez qui un cancer de l’ovaire invasif a été diagnostiqué, ont été traitées dans 100 hôpitaux belges différents. La moitié de ces hôpitaux ont traité moins de six patientes par an, et seuls 5 hôpitaux ont opéré plus de 20 patientes par an.

Le KCE plaide en faveur d’une concentration de la prise en charge du cancer de l’ovaire dans un nombre limité de centres de référence.

Le volume n’est pas le seul critère: les centres de référence doivent avoir une équipe multidisciplinaire spécialisée et expérimentée ainsi que des installations et équipements adéquats, comme les traitements de préservation de la fertilité, ou une clinique du lymphoedème, pour prendre en charge les bras qui peuvent gonfler, comme dans le cas des cancers du sein. Il doit également pouvoir garantir la continuité des soins.

Une partie du traitement, comme la chimiothérapie peut être pratiquée dans un hôpital périphérique après concertation avec le centre de référence et en tenant compte des préférences de la patiente.