Le pétrole russe dans le viseur du G7. En vain ?

Plafond contre-productif

L’idée émise par les Américains est la suivante : il s’agirait de convaincre les pays qui importent du pétrole russe de l’acheter à un prix inférieur au plafond fixé. En théorie, si la manœuvre devait aboutir, le pétrole serait donc acheté à moindre prix et la Russie verrait ses caisses moins remplies.

Mais voilà, l’idée paraît assez mauvaise , à lire l’analyse du Kiel Institute , plus vieille institution de recherche économique d’Allemagne. Non pas parce qu’elle serait impossible à mettre en place, mais parce qu’" un plafonnement des prix inférieur aux prix mondiaux, tel que proposé par la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen, alimenterait davantage la demande d’énergie en rendant l’énergie moins chère et en masquant les véritables pénuries d’énergie" , écrivent les chercheurs, qui craignent un effet contre-productif si "la Chine et l’Inde ne coopèrent pas" et que "la Russie peut fournir son pétrole à d’autres acheteurs à des prix plus élevés. Le risque est d’autant plus grand que la limite supérieure des prix est inférieure au prix du marché mondial."

Les auteurs préconisent plutôt "l’introduction d’un tarif d’importation sur l’énergie russe" ; une sorte de " sanction supplémentaire par les principaux pays industrialisés occidentaux du G7" qui "aurait du sens, car les sanctions précédentes affectent l’économie russe surtout à plus long terme."

Incertitudes

Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky conjurait lundi les pays du G7 de bander leurs muscles face à Poutine, ceux-ci ont affiché une unité de rigueur en ces temps qui s’annoncent troubles sur les fronts économique et énergétique : les États-Unis sont au bord de la récession, l’Allemagne s’attend à devoir se rationner en gaz d’ici l’hiver, la France a admis que ses finances publiques vont mal, et le Royaume-Uni, connaît la plus forte inflation depuis 40 ans...