Inondations: 90% des sinistrés sont indemnisés, selon Assuralia

Sur ces dossiers bouclés, 75% des sinistrés ont été totalement remboursés et 15% recevront leur solde sur présentation des factures des travaux réalisés après avoir déjà reçu entre 80 et 90% des montants prévus.

Les 10% de dossiers qui n’ont pas encore abouti? Il s’agit de cas où les discussions entre experts et contre-experts ne sont pas clôturées ou de situations où les sinistrés n’ont pas encore pu faire les travaux, faute de corps de métiers disponibles. " Et puis, même si c’est difficilement compréhensible, nous avons encore des dossiers qui nous sont rentrés ces dernières semaines ", indique Hein Lannoy, administrateur délégué d’Assuralia. Mais même pour ces dossiers qui restent en souffrance, si des discussions sur le montant total des indemnisations sont en cours, des avances ont été versées.

Avec 75496 dossiers introduits, la tâche était pourtant gigantesque. " Nous avons d’ailleurs dû mettre en place des moyens considérables , indiquait Étienne Bouas-Laurent, le vice-président de la fédération sectorielle. Nous avons rappelé des experts retraités, d’autres dossiers ont été mis en pause, des vacances ont été annulées et nous avons travaillé 7 jours sur 7 pendant des semaines et même des mois. Il a fallu trouver des véhicules de remplacement, des logements en urgence,… Cela a été un véritable exploit logistique. " Face à cette situation exceptionnelle, les procédures de déclarations de sinistre ont été adaptées et assouplies et les avances pour travaux ont été augmentées. Bref, les assureurs ont assumé, dit Assuralia.

Les indemnisations versées aux sinistrés des trois Régions du pays s’élevaient, au 31 mai dernier, à plus de 1,7 milliard d’euros sur un coût total des dommages estimé pour le secteur à quelque 2,5 milliards d’euros, dont 2,44 milliards rien que pour la Wallonie, et principalement la province de Liège. Même si on note que dans le "top 10" des communes wallonnes où les assurances ont déboursé le plus, il y la commune namuroise de Rochefort.

La toute grande majorité de ce montant – 1,5 milliard d’euros – a été versée dans le cadre de l’assurance incendie en risques simples (habitations, petits commerces, bâtiments agricoles); 152 millions d’euros sont passés en risques spéciaux (grandes entreprises) et 62 millions en assurance auto omnium.