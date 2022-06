Novak Djokovic pas prêt à se faire vacciner pour jouer l’US Open 2022

S’il a déclaré n’être pas tout à fait d’accord avec l’exclusion des Russes et Bélarusses, il a aussi relevé que l’absence de points ATP lors de cette édition de Wimbledon n’était pas un problème. Il perdra pourtant 2000 points et chutera à la 7e position mondiale. "Cela affectera plus les autres joueurs que moi, a déclaré l’actuel n°3. Je ne veux pas dire qu’ils ne sont pas importants mais, pour moi, ils ne le sont plus autant. Je ne poursuis plus le classement comme avant, quand je voulais battre le record de Federer. Je n’ai pas pu défendre 4000 points entre l’Australie et ici, ça me touche, mais mes priorités sont autres."