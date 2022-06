Quelles limites au port d’armes restent possibles?

La Cour suprême des États-Unis a invalidé une loi de l’État de New York qui, depuis plus d’un siècle, limitait la délivrance de permis de port d’armes dissimulées aux personnes capables de prouver qu’elles en avaient besoin pour se défendre. Conformément aux usages, sa décision n’entrera en vigueur qu’une fois confirmée par un tribunal fédéral. La cheffe de la police de New York a donc prévenu, qu’en attendant, ses agents continueront d’arrêter les personnes portant une arme sans permis. Les élus locaux ont par ailleurs indiqué qu’ils allaient chercher à voter de nouvelles mesures pour limiter la portée cette décision.