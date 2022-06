Céline Tran, ex-Katsuni: «Je suis devenu femme après le porno»

Céline Tran, de quoi vouliez-vous parler avec cet album? Du corps des femmes, plus mystérieux que jamais, surtout pour ces messieurs?

Surtout pour…les femmes, aussi! C’est ce que je voulais d’abord mettre en valeur avec ce récit: qu’avant d’être dans la rencontre avec l’autre, il me semble essentiel de commencer par soi. Or, il existe encore cette croyance qui veut que ce serait à l’homme d’initier. Alors que non: la femme doit aussi apprendre à se connaître, à connaître son corps, par elle-même.Et ça, ça se fait par l’expérience, la curiosité et l’envie d’être en accord avec soi-même.

La chose est moins difficile à expérimenter pour les hommes?

Leur sexualité, notamment parce qu’elle implique une certaine pression, peut être compliquée, elle aussi. Mais d’un point de vue purement anatomique, les hommes peuvent, dès le plus jeune âge, constater leur sexe, jouer avec, parce que c’est une partie visible et identifiable de leur corps. C’est quelque chose qui donne forcément un accès à la sensualité plus naturel que pour les femmes, dont le sexe est «enfoui». Et s’il n’y a pas une forme d’éducation à la sexualité, c’est quelque chose qui peut être mis de côté pendant beaucoup trop longtemps.

Si on ne pense qu’au plaisir de l’autre, on n’est pas apte à recevoir

Votre livre est, finalement, une invitation à prendre sa sexualité en main, sans mauvais jeu de mots?

(Elle rit) Oui, parce que c’est quelque chose qui repose d’abord sur soi. Ça peut être magnifique, bien sûr, de découvrir la sexualité avec la personne que l’on aime, mais attention à ne pas tout faire reposer sur l’autre: même dans l’amour, on reste deux individus différents, avec des sensibilités et corps différents. Et avant d’être en lien avec l’autre, il faut d’abord être en lien avec soi-même. Si on ne pense qu’au plaisir de l’autre, si on s’extrait de l’équation, on n’est pas apte à recevoir.

Qu’une telle proposition vienne de vous, après la carrière que vous avez eue dans le porno, où la femme est souvent traitée en objet, n’est-il pas paradoxal?

Ça le serait totalement… si j’étais encore actrice. Mais j’ai arrêté il y a dix ans. Et finalement, je suis devenue femme après le porno. À travers cette carrière, j’ai découvert un tas de choses, essayé d’en tirer le meilleur. Mais ma féminité, ma maturité, mon épanouissement sexuel sont arrivés quand j’ai arrêté le porno pour m’inscrire dans une démarche beaucoup plus intime.

Élise, votre héroïne, a 52 ans et un corps un peu fatigué: c’était important de montrer qu’il n’y a pas d’âge pour s’éveiller à la sexualité?

Oui, c’est une maman, qui a la cicatrice de sa césarienne, ses bourrelets, sa cellulite... parce que c’est une femme réelle. On a tendance à dire qu’il faut surtout prendre soin de sa sexualité quand on est ado ou jeune adulte - et c’est vrai que c’est important. Mais il n’est jamais trop tard pour avoir la chance de vivre une sexualité épanouie. Ça demande par contre un certain travail d’introspection, et d’apprendre à lâcher des croyances qui, parfois, nous bloquent.

Il n’est pas nécessaire de cocher des cases pour être heureux

Élise redevient libre sans forcément briser son couple: c’est donc possible?

Mais tout est possible: moi qui suis d’abord coach en développement personnel, je le dis à toutes les personnes que j’accompagne. Encore à notre époque, il se trouve des gens pour penser que si on n’est pas marié et qu’on n’a pas de gamins à 30 ou 40 ans, notre vie est ratée. Mais il n’est pas nécessaire de cocher des cases pour être heureux. Se poser la question est déjà une première étape. Après, je ne dis pas qu’il faut franchir toutes celles que franchit Élise, d’autant que le fantasme peut aussi devenir désillusion. Mais il est important, je trouve, d’être capable de se demander, en fonction de ses limites et valeurs: qu’est-ce qui me rend heureux, finalement? Et puis-je le vivre avec la personne qui partage ma vie?

Le risque, pour une femme libre, n’est-il pas encore d’être, à l’instar du titre de votre album, considérée comme une «garce», ou une «salope»?

Les lignes sont quand même en train de bouger. Disons qu’on est dans une société paradoxale, où d’un côté existe toujours ce clivage «la mère et la pute», deux archétypes qui ont la vie dure, et en même temps, il suffit de regarder les réseaux sociaux, Instagram, le succès des influences pour voir à quel point le porno fait désormais partie de la pop culture, si bien qu’on glorifie aussi, désormais, les femmes qui s’exhibent et ont de nombreux partenaires. Mais c’est vrai qu’en arrière-plan, il me semble y avoir toujours plus de critiques à l’égard des femmes, et davantage de tolérance par rapport aux hommes: un homme qui séduit beaucoup est un conquérant, viril; à propos d’une femme qui agit de la même façon, il y aura toujours l’idée qu’elle ne se ‘‘respecte pas’’, se ‘‘salit’’.

Ce que j’aime dans la création, c’est de jouer sur le désir, l’imaginaire, ce qui est caché. Et qui est finalement plus excitant

Vous-mêmes, vous vous êtes toujours vue comme une femme libre ou vous avez appris à vous libérer?

Je pense avoir beaucoup plus montré ma liberté en arrêtant le porno qu’en le choisissant. Après, bien sûr, beaucoup de personnes me disent qu’elles me perçoivent toujours de cette manière, à travers cette vieille image. Mais après tout, ça leur appartient. D’autres disent que je suis une victime, mais peu importe, car moi je me connais: je sais qui je suis. Et c’est ça, être libre

On vous sent attentive, dans cet album, à éviter l’écueil de la vulgarité… C’était un point d’équilibre difficile à trouver?

La vulgarité, je pense avoir déjà donné au cours de mon ancienne carrière. J’ai suffisamment exploré le côté cru, sauvage, de la sexualité. Aujourd’hui, j’ai quand même 43 ans, et même si le sexe brut peut être très agréable aussi, en ce moment, j’ai davantage envie de partager quelque chose qui soit plus en lien avec l’émotion, de mettre du sens et de la délicatesse dans la sexualité. De, quelque part, compenser le personnage que j’ai longtemps incarné lors de ma carrière dans le X, un personnage qui était vraiment dans le côté pulsionnel, physique, presque performatif du sexe. Ici, je voulais être dans les nuances, car c’est là-dedans que l’on trouve de l’érotisme. C’est d’ailleurs ce qu’on reproche à la pornographie: de manquer d’érotisme. Et moi, dans la création, c’est précisément ce que j’aime: pouvoir jouer sur le désir, l’imaginaire, ce qui est caché. Et qui, au final, est beaucoup plus excitant…

«Itinéraire d’une garce», Céline Tran/Grazia La Padula, Delcourt, 136 p., 24.95 €.

Une version augmentée de «Ne dis pas que tu aimes ça», la biographie de Céline Tran, qui revient sur ses années dans le milieu du porno depuis l’enfance, est sorti en février aux éditions La Musardine.