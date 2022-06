Yves Coppens, l'humaniste en tout point

À l’époque, il s’agit du plus vieux et du plus complet fossile de ce type jamais découvert. De quoi rendre célèbre le paléontologue, et avec lui sa discipline, qu’il ne cessa de rendre accessible et ouverte tout au long des décennies qui ont suivi, en France et dans le reste du monde.

Imagination et intelligence

"C’était un scientifique au sens français du terme. Il était prudent. Pour lui, il fallait des données pour avancer. Mais il avait aussi beaucoup d’imagination et d’intelligence" , témoigne son confrère et ami de toujours, le paléoanthropologue belge Marcel Otte. Les deux hommes se sont connus voilà plus de trente ans, et collaboraient il y a quelques semaines encore (dans le cadre de l’exposition internationale "Lascaux Expériences"), avant la disparition d’Yves Coppens. Une collaboration visant à proposer un "voyage dans toute la Préhistoire à la recherche des manifestations de la conscience, des mythologies, des rites, des religions qui ont soutenu, de tous temps, toutes les expressions culturelles de l’humanité" , annonçait alors le programme de la conférence devant se tenir à Liège. Celle-ci n’aura jamais lieu, mais le souvenir laissé par Yves Coppens auprès de ses proches, dont Marcel Otte, est éclatant. "Nous n’avons jamais été du même avis" , glisse ce dernier, " mais toujours en restant très amis. Yves voyait les choses comme une conséquence de l’environnement, alors que moi je vois les choses exactement en sens inverse."

«Entre deux verres»

Au fil des ans, les deux hommes se sont vus régulièrement, notamment à Liège, où, "entre deux verres" , ils n’hésitaient pas à débattre et se questionner mutuellement. "Lucy" n’était plus au cœur de leurs conversations depuis longtemps, à entendre Marcel Otte. "Il avait dépassé tout cela" , poursuit ce dernier. Ce qui était important dans notre relation, c’est l’imagination, la pensée. Ce n’était pas la science en soi qui nous unissait; c’était la manière de la voir. Une manière de voir humaniste."

De son éditrice Odile Jacob à la communauté scientifique, en passant par de nombreuses personnalités politiques, les hommages ont plu à l’annonce de la disparition d’Yves Coppens, qui laisse sans aucun doute un grand vide. Dans le cœur de son ami, aussi. "C’est un homme que j’estime profondément à tout point de vue, Sur le plan personnel et professionnel. Un ami, quoi, depuis toujours" , conclut Marcel Otte.