Procès des attentats de Paris: Les avocats d’Abdeslam ne veulent pas de « la peine de mort sociale »

Le silence d’Abdeslam ne l’a pas aidé

Au cours de ces 10 mois de procès, les avocats de Salah Abdeslam ont été contraints de composer avec les multiples facettes de leur client. Il aura à la fois été vindicatif, comme en ouverture du procès où il y avait été d’une déclaration d’allégeance, provocateur, beau parleur ou mutique, distant mais il avait aussi fondu en larmes à la fin d’une des auditions. " Salah Abdeslam a facilité l’orientation de ce dossier en se taisant pendant 6 ans, reconnaît son autre avocat, Martin Vettes. C’est difficile d’ébranler des certitudes." L’analyse est juste car les rares paroles extirpées à Abdeslam depuis son arrestation le 18 mars 2016, elles ont été prononcées au cours de ce procès. Et, par moments, il s’est montré volubile, choisissant aussi les moments où il avait envie de parler, de donner sa version des faits. Ses auditions ont toutefois permis d’apporter un point de vue supplémentaire: Salah Abdeslam n’était initialement pas prévu pour ces attaques: c’est le renfort de dernière minute, coopté par Abaaoud suite à la défection d’Abrini.

«Les infractions ne sont pas élastiques»

Les circonstances aggravantes pesant sur sa tête sont liées à sa complicité dans les attaques multiples opérées à Paris ce soir-là. Mais aussi au fait que l’accusation a fait de ces attaques un ensemble avec des terroristes interchangeables dans un mécanisme où Abdeslam considéré comme coauteur. Bref, n’importe quel membre du commando aurait pu se retrouver sur une autre cible. " On aurait pu être ailleurs mais on doit être condamné comme si on avait été là. On voit que le parquet veut en venir à ‘la scène unique de crime’. Mais c’est une fiction juridique. Ça ne marche pas: les infractions ne sont pas élastiques ."

«Une morsure de la conscience»

Le combat des deux avocats n’est pas vain mais il est ambitieux. " Le parquet a requis la peine la plus sévère qui existe dans notre code pénal. En le condamnant à la peine la plus lourde, on perd une chance de voir un autre Salah Abdeslam se désister." Se désister? Abdeslam avait assuré une partie de la logistique précédant les attentats.Notamment en allant chercher les futurs membres des commandos qui revenaient de Syrie par la route des réfugiés. Il figure un peu partout en amont des attaques: dans les planques, dans les locations de voiture. Le soir des attaques, il dépose les trois terroristes qui se feront exploser au Stade de France. Mais après? Son gilet explosif était défectueux et Salah Abdeslam est toujours en vie. La question dont on n’a pas la réponse: a-t-il ou pas appuyé sur le bouton? S’agit-il d’un désistement "par humanité " comme il l’avait laissé entendre? Ou bien un problème technique? Vous imaginez aisément quelle théorie ont défendu ses avocats. Olivia Ronen évoque alors " un sursaut" de son client, une "morsure de la conscience en dissonance avec l’argumentation acide par laquelle il risque la perpétuité incompressible." Et même la "perpétuité incompréhensible" comme il l’avait évoqué par lapsus au cours d’un échange avec ses conseils. Olivia Ronen a le sentiment "qu’on a perdu l’échelle de la mesure."

Une peine de mort déguisée?

Au cours de ce procès, les conditions de détention de ces accusés pour terrorisme et en particulier de Salah Abdeslam ont été évoquées. En imaginant les dizaines d’année qu’il va passer derrière les barreaux, l’avocate s’est attardée sur " cette mort blanche vécue dans une relative indifférence, contrairement à la peine de mort. Ces attentats ont été cruels mais la justice n’a pas à l’être."

Elle qui a vu "son armure se fendiller" espère bien que la cour a aussi compris l’évolution de l’attitude du principal accusé de ce procès. " Une question que vous vous êtes certainement posée, dit Martin Vettes en s’adressant au président: est-ce qu’un jour cet homme pourra revenir dans la société ou est-il définitivement perdu? Ce procès ne doit pas être la continuation de la guerre contre le terrorisme par d’autres moyens. Le parquet national antiterroriste vous demande de neutraliser totalement un ennemi en le condamnant à la peine de mort sociale."

Lundi matin, les accusés auront droit à un dernier mot. La cour se retirera ensuite et le verdict est attendu pour mercredi 29 juin dans l’après-midi.