Les discriminations en matière de logement augmentent

Le problème n’est pas neuf mais la crise sanitaire a compliqué encore un peu plus l’accès au logement, selon le dernier rapport d’Unia, institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et défend l’égalité des chances.

Les dossiers "logement" sont en constante augmentation: Unia en a ouvert 187 dossiers en 2016, 321 en 2021 dont 125 en Wallonie.

" Cette augmentation n’implique pas obligatoirement qu’il y a de plus en plus de discriminations. Les personnes qui en sont victimes réagissent peut-être plus vite car nous sommes plus connus grâce aux différentes campagnes que nous avons organisées… ", nuance Patrick Charlier.

L’impact du Covid-19

Si on a choisi de mettre le focus sur cette problématique, c’est aussi parce que la question du logement de qualité et du manque de logement a été flagrante pendant la période Covid le confinem en t, poursuit le co-directeur d’Unia.

"On a vu que ceux qui bénéficiaient d’un logement suffisamment spacieux, de bonne qualité ont supporté le confinement de manière relativement facile alors que ceux qui étaient dans une situation de précarité vivant dans logements exigus, insalubres ont d’autant plus souffert du confinement".

En matière de logement, le premier critère de discrimination (41% des cas) est celui de la nature des revenus financiers. " C’est le seul secteur où le critère de fortune arrive en tête. Les propriétaires et agences immobilières exigent des candidats locataires qu’ils aient un contrat de travail à durée indéterminée or on a obtenu il y a quelques années que cette exigence soit reconnue comme une discrimination. Cela a été établi par la jurisprudence."

Afrodescendants et familles monoparentales

Certains propriétaires refusent par principe les candidats locataires qui bénéficient d’allocations sociales comme le chômage, les revenus d’intégration ou d’autres aides sociales, ce qui est interdit.

" Nous demandons qu’il y ait chaque fois un examen individuel des capacités contributives du candidat locataire et non pas d’exclure des catégories de personnes, ce qui engendre de la discrimination ".

Le second critère discriminant est d’ordre racial, il est à l’origine de 30,5% des dossiers logement. Un nom ou un accent étranger et la porte se referme. " Les afrodescendants font l’objet de nombreuses discriminations, ils sont victimes de représentations stéréotypées. Les familles mono-parentales, plus particulièrement les femmes, rencontrent également des difficultés à se loger".

Le troisième critère de discrimination est le handicap qui intervient dans un dossier sur dix.

Difficile à prouver

" En matière de logement, le problème de départ est qu’il y a surtout dans les villes un manque de logements bon marché, adaptés. Un propriétaire a le choix entre 4 ou 5 locataires. Il va choisir sans nécessairement dire qu’il refuse telle ou telle personne en raison d’une caractéristique ou l’autre. La discrimination n’est pas évidente à prouver et il n’y a pas toujours une discrimination à l’origine d’un refus. Mais force est de constater que ce sont toujours les mêmes profils qui au bout de 10, 15, 20 tentatives se retrouvent exclus ."

Des progrès ont été faits, souligne Patrick Charlier. " Nous avons élaboré une fiche type reprenant les informations que les propriétaires peuvent demander lors d’un premier rendez-vous. Un millier d’agences immobilières l’ont téléchargée" .

Plusieurs initiatives ont été prises à travers le pays. En Région wallonne, par exemple, plusieurs communes ont décidé de s’attaquer conjointement à la question des discriminations en matière de logement. " Cette prise de responsabilité au niveau des acteurs locaux est importante. Il faut essayer d’avoir un impact structurel sur les questions de logement et ne pas réagir uniquement quand il y a une discrimination d ans un endroit ou un autre ".