Dix «Talents wallons» mis à l’honneur jeudi par le Parlement régional

Le brabançon Adelin Hanquin, président de la Fédération musicale du Brabant wallon et Sandrine Vyncke (Dottignies), peintre et animatrice de l’Atelier Art et Dessins sont quant à eux honorés dans la catégorie culture.

Pour l’économie, ce sont Michel Lecomte (Faimes) et sa coopérative Hesbicoop ainsi que Jean-Guy Delhaise (Libramont), patron de l’entreprise Interblocs, qui se sont distingués.

Dans la catégorie environnement, le parlement a choisi de récompenser Ann-Laure Furnelle et Marc Verheyden (Grez-Doiceau) pour l’association Aer Aqua Terra qui œuvre à l’assainissement de sites pollués ainsi que les carolos Aline Goffin et Julie Vandeput qui ont lancé Oh My Box, un service de préparation et de livraison de lunch boxes saines dans les écoles et les entreprises.

Enfin, Cindy Renski (Mouscron) pour l’association De Maux à Mots venant en aide aux victimes de violences sexuelles sans prescription dans le temps, et Stéphanie Palgen (Soumagne) pour TerraVia, un projet d’accueil social en milieu rural, ont été primées dans la catégorie "social".

Ces dix talents ont été sélectionnés par un jury indépendant sur une liste reprenant une série de personnalités proposées, pour la 6e fois, par les parlementaires régionaux, a rappelé le président de l’assemblée, Jean-Claude Marcourt (PS), lors de la cérémonie.