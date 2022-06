Trouver des endroits de camps dans le Brabant wallon et le Hainaut

La FWB n’est pas la seule à s’inquiéter d’une possible pénurie d’endroits de camps pour l’été prochain.C’est aussi un cheval de bataille de l’ASBL Atouts Camps, créée en 2009, qui œuvre depuis 2012 pour la labellisation d’endroits de camps en Wallonie.

Le label d’Atouts Camps n’est pas une nécessité absolue pour pouvoir louer son endroit de camp: pour être en règle, il suffit d’avoir une attestation de sécurité incendie.

Passer par Atouts Camps, c’est bien sûr une garantie de qualité sur des critères de sécurité et d’hygiène, mais c’est surtout, pour les mouvements de jeunesse, une garantie d’un prix raisonnable: " Le prix maximal imposé par le label se situe entre 2,5 et 3,50 € par nuit et par personne, en fonction d’une série de critères ", explique Jérôme Vanderschueren, chargé de mission chez Atouts Camps.

Mais même sans le fameux label, les mouvements de jeunesse trouvent facilement les endroits pour accueillir leur camp, grâce au site https ://votrecamp.be/ qui propose aux propriétaires de déposer leur adresse et aux animateurs d’en trouver.

Un endroit de camp, c’est quoi?

" Les endroits en Belgique, ce sont des locaux de mouvements de jeunesse, mis à disposition pour accueillir d’autres jeunes en été, mais aussi de plus en plus des clubs de football, des écoles, des salles paroissiales, salles de fêtes communales. On a aussi parfois des fermes qui mettent à disposition un corps de bâtiment non utilisé ", dit Jérôme Vanderschueren. Le fait que la salle soit au milieu d’un village ne doit pas être un frein. " Il y a parfois des gens qui se plaignent quand un endroit de camp est situé dans la salle au milieu du village…Souvent des citadins qui s’installent à la campagne, en imaginant un endroit d’un calme absolu. Nous, pour labéliser un logement de ce type, on exige qu’une personne au rôle de tampon habite à 500 m à vol d’oiseau, afin qu’elle puisse intervenir s’il y a un problème de bruit, par exemple ."

Les prairies, pour les camps sous tentes, ont rarement ce genre de problème: elles sont plus isolées. " En avril, on a fait une grosse communication dans la presse.Et on a eu des réactions de gens qui envisagent de mettre des terrains en location pour les camps. On espère un impact à court terme, mais aussi à plus long terme."

Prospection en Hainaut et Brabant wallon

Atouts Camps sait que si l’offre n’augmente pas, il y aura trop peu de logements pour les camps de l’été 2023.L’ASBL travaille sur un élargissement de l’offre sur de nouveaux territoires." Traditionnellement, la grosse majorité des endroits de camp se situent en province de Namur, Liège et Luxembourg.Il y a très peu d’offre en Brabant wallon et dans le Hainaut. Il faut ouvrir les gens sur l’attrait de ces régions, qui sont aussi agréables que les autres ."

Par contre, l’ASBL ne se lance pas dans une collaboration poussée avec la Flandre, notamment pour peupler les endroits de camp la 1resemaine de juillet, quand les Flamands seront déjà en vacances et les Wallons pas encore. " Il y a des propriétaires qui paniquent.On leur rappelle qu’il y aura toujours la possibilité de louer aux Flamands et aux germanophones, qui gardent l’ancien rythme scolaire.Par ailleurs, ils ont la possibilité de louer à des randonneurs, des groupes de cyclistes… "