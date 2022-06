Plus que quatre jours pour bénéficier d'aide pour remplir sa déclaration d'impôts

Le SPF Finances recommande dès lors aux particuliers qui souhaitent se faire aider d'appeler le plus rapidement possible le 02/575.56.67 pour prendre rendez-vous. Les contribuables ont jusqu'au 30 juin pour remplir leur déclaration papier et jusqu'au 15 juillet pour l'encoder sur Tax-on-Web. Les citoyens qui ont recours à un comptable ont, eux, jusqu'au 30 septembre pour se soumettre à l'exercice. Jusqu'à présent, plus de 226.000 rendez-vous ont été pris, dont 90% pour une aide par téléphone. Le SPF Finances souligne que pour bénéficier d'une assistance, il faut impérativement prendre un rendez-vous. "Les personnes qui se présentent dans les bureaux du SPF Finances sans rendez-vous ne pourront pas être aidées", insiste le service public. (Belga)