Parmi ces petites structures de moins de 250 salariés, 36% font clairement face à une pénurie de personnel.Une situation inédite? "Oui, je pense que nous sommes de toute façon confrontés à un climat économique et géopolitique inédit, qui a amplifié la problématique du marché de l’emploi , avance Régis Birgel, corporate communications manager chez Vivaldis Interim. Nous confirmons d’ailleurs ce constat des entreprises, puisque nous affichons, de notre côté, 39% d’offres d’emploi en plus par rapport à la même période l’an dernier."

Sans surprise, les profils techniques sont particulièrement convoités. "Nous devons pourvoir plus de 14000 postes vacants aujourd’hui.Dans notre Top 5, il n’y a que des métiers de la construction.C’est vraiment là que l’on constate encore la pénurie la plus importante."

Si l’intérim est bien entendu synonyme d’emplois temporaires, Régis Birgel affirme que ceux-ci constituent bien un tremplin vers un poste stable. "Entre 85 et 90% des postes vacants que nous présentons via nos agences sont censés mener à un emploi fixe.C’est clairement l’objectif des entreprises avec lesquelles nous collaborons."

Exigences à la baisse

Le message à l’égard des potentiels candidats est clairement de ne pas hésiter à postuler, même s’ils ne cochent pas toutes les cases d’une description de fonction.En raison des pénuries observées sur le marché du travail, la plupart des entreprises en manque de personnel placeraient, en effet, la barre un peu plus bas en termes d’expérience ou de compétences requises. "Avant, toutes les entreprises voulaient dénicher le mouton à cinq pattes.Aujourd’hui, elles se rendent bien compte qu’il n’existe plus.Et si ce candidat existe, il n’a pas besoin de passer par une offre d’emploi.Les employeurs déterminent désormais des priorités et font des concessions.Ce qui n’empêche pas de trouver des personnes qui collent avec les valeurs de l’entreprise et qui, c’est ce qui nous revient, font preuve de loyauté vis-à-vis de l’employeur qui leur a fait confiance."

Les Belges préfèrent les PME

Selon l’enquête, près de la moitié des Belges (48%) préfèrent travailler au sein d’une PME plutôt que dans une grande entreprise (23%). Les sondés estiment que les petites structures privilégient davantage l’équilibre vie privée-vie professionnelle, primordial après deux années de crise Covid. La faible distance avec le domicile, l’ambiance familiale et le fait de se sentir important au sein d’une équipe restreinte seraient les principaux atouts de ces sociétés.

Quoi qu’il en soit, très peu de Belges sautent le pas du changement de job.Seuls 20% des travailleurs envisagent ainsi de quitter leur poste pour décrocher un nouvel emploi ."Et j’ajouterais que la moitié de ceux-ci affirment qu’ils sont bien dans leur situation actuelle.Il est clair que le contexte favorise la sécurité et la stabilité de l’emploi.On ne change plus forcément de job comme ça, sans raison, comme on le faisait avant.Et pourtant, cela peut être intéressant. Désormais, l’offre excède la demande, c’est donc bien le candidat qui a les cartes en main."