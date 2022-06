Les Festivals de Wallonie dépoussièrent le classique

Ces "box découverte" s’adressent directement à un public amateur mais pas averti. "On leur garantit une totale accessibilité en termes de programme même lorsqu’on ne baigne pas dans la musique classique depuis longtemps" , note Isabelle Bodson.

Dépoussiérer les codes

Concrètement, la box contient deux tickets pour un concert, une nuitée pour deux personnes dans l’un des logements sélectionnés et une visite découverte ou gourmande dans la région choisie.Vous pouvez ainsi découvrir des brasseries dans la région de Saint-Hubert, La Louvière ou du Brabant wallon; des produits de bouche à Namur et à Liège ou encore une chèvrerie près de Stavelot. "À Bruxelles, par exemple, le public aura la possibilité de découvrir l’histoire de la ville à travers ses personnages féminins, en compagnie d’une musicologue et historienne de l’art spécialisée."

De quoi dépoussiérer le genre et attirer un public nouveau.Ce que l’organisation essaie de faire depuis vingt ans. "La musique classique traîne encore malheureusement une image élitiste qui freine le public de non-initiés , soupire Isabelle Bodson. Avec les Festivals de Wallonie, nous essayons de mettre en avant des spectacles de qualité à un tarif accessible et surtout dans une ambiance détendue.Les "codes" ne sont pas très compliqués à assimiler et, si on veut être totalement honnête, pour un festival de rock ou d’électro, il y a aussi des "codes"."

Dans une ambiance parfois très familiale, parfois plus contemporaine ou moderne (comme le Festival Music 3 à Flagey), les festivals de Wallonie offrent un très large panel de concerts qui devraient ravir les curieux.

www.lesfestivalsdewallonie.be/projets/discovery-boxes