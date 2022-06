Le YouTubeur Léo Grasset, DirtyBiology, accusé de viol

Selon une enquête menée par Mediapart, l’influenceur Léo Grasset, plus connu sur le nom de DirtyBiology - qui cumule plus d’un million d’abonnés - sur YouTube, est "mis en cause par plusieurs femmes vidéastes" qui l’accusent de violences sexuelles et psychologiques. L’une d’entre elles l’accuse même de viol.