L’avocat de Luc Partoune se dit soulagé

Contacté par nos soins, Me Pierre Monville, l’avocat de Luc Partoune, l’ancien CEO de Liege Airport, s’est dit soulagé de la libération de son client par la chambre du conseil de Liège. L’homme de loi s’étonne toutefois du timing choisi pour mettre sous mandat d’arrêt son client.

" Une libération après un si court mandat d’arrêt m’inspire qu’il n’y avait peut-être pas matière à privation de liberté , indique Me Monville. Je me demande si on n’a pas été un peu trop vite pour décerner un mandat d’arrêt. L’instruction du dossier n’est pas finie, mais cette étape-là l’est et c’est un soulagement ."

L’avocat déclare que son client est rassuré et que ce dernier va pouvoir rentrer chez lui pour essayer d’oublier au plus vite ces quatre derniers jours qui ont été une réelle épreuve, d’autant plus par le fait que Luc Partoune est un personnage public.

" On a eu la main un peu lourde pour décerner un mandat d’arrêt d’après moi. On doit être prudent quand on prend ce type de décision. En effet, pour quelqu’un qui a exercé cette fonction qui l’a mis au-devant de la scène, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Pour le public, si on met quelqu’un sous mandat d’arrêt, c’est qu’il est coupable, alors qu’en réalité, il n’en est rien. Cette décision l’expose à une espèce d’opprobre dans la population."

Me Monville s’étonne du timing de cette arrestation que rien ne laissait présager. " C’est une enquête de 16 mois et c’est surprenant car il n’y a pas d’élément vraiment neuf. C’est surprenant que tout à coup, alors qu’il n’y avait pas grand-chose qui l’annonçait, on se décide à décerner un mandat d’arrêt. "

L’instruction de ce dossier se poursuit et Luc Partoune reste inculpé.