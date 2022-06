Djemnah, les ombres corses [CRITIQUE] - Jeu de piste napoléonien

" Patrizi est le nom de jeune fille de ma mère, dont la famille est originaire d’Ogliastro , raconte le scénariste français. On comprend donc aisément que la maquette du Djemnah m’ait marqué. " Il n’en faut pas plus pour que l’auteur, domicilié dans le Gard, tricote un récit né de cette découverte et du torpillage du Djemnah par un sous-marin allemand au sud de la Crète, en 1918.

Un chineur sachant chiner

Le nom de son héros, Ange Pizarti, est une anagramme de celui de l’authentique donateur. Chineur d’antiquité parisien, il se lance, après avoir lui-même découvert la maquette, dans une enquête passionnante visant à mettre la main sur une histoire de Corse écrite, en son temps, par Napoléon Bonaparte lui-même – projet que le futur Empereur a longtemps nourri mais jamais concrétisé, disent ses biographes.

Un jeu de piste et de dupes qui permet de joyeusement revisiter l’histoire de l’île, et notamment la relation entre Bonaparte et Pascal Paoli, considéré comme l’autre père de la patrie corse. Et qui, autre coïncidence, offre au dessinateur Patrice Vizzavona l’occasion de croquer la terre de ses ancêtres. Une terre où, comme le héros de ce roman graphique assez somptueux – qui vaut mieux que n’importe quelle brochure touristique -, il n’avait encore jamais mis les pieds. Et où s’est joué, jadis, le destin de sa famille puisqu’un de ses aïeux, Jean Vizzavona, sauva jadis… le jeune Bonaparte d’une embuscade dans laquelle il était tombé.

" Cela faisait beaucoup de similitudes pour que notre rencontre ne nous apparaisse pas comme un signe du destin ", conclut le jeune dessinateur.

