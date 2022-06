Delcourt

Le résumé de l’éditeur

Chloé, en voyage aux USA, se retrouve affublé d’un super pouvoir qu’elle ne désirait pas: pouvoir changer sa densité.

S’ajoute à cela des extra-terrestres belliqueux qui veulent conquérir la Terre, et d’autres simplement suivre les feuilletons télé des humains…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉLICIEUX

Paru initialement sous la forme d’une mini-série de comics, ce truculent récit mêle humour et science-fiction dans une volumineuse intégrale sous la forme de roman graphique.

Délicieusement absurde.

2 24 Heures du Mans (1970-1971)

Glénat

Le résumé de l’éditeur

Immortalisée par Steve McQueen dans son film Le Mans, la Porsche 917 est devenue une des plus grandes icônes de la course automobile.

Mais avant cela, la 917 est l’aboutissement du travail de Porsche au plus haut niveau de la compétition. Grâce à ce prototype, mis au point avec l’aide des plus grands pilotes de l’époque (Rodriguez, Siffert, Redman, Piper, etc.), Porsche peut enfin viser la victoire au classement général des 24 Heures du Mans 1970, voire remporter le championnat d’endurance.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉTAILLÉ

D’un nom de code (neuf-un-sept) à la légende: cet album de la collection "Plein Gaz" retrace en détail les éditions 1970 et 71 des 24H du Mans, celles des premières victoires de la mythique Porsche 917.

3 Albert Londres doit disparaître

Glénat

Le résumé de l’éditeur

Quand, en décembre 1931, Albert Londres embarque pour la Chine, nul ne sait vraiment ce qu’il part y faire. Aucun journal ne l’y a envoyé et ses concurrents se demandent ce qu’il va bien pouvoir rapporter comme scoop alors que Shanghai est au cœur du conflit sino-japonais.

C’est un trafic d’armes et d’opium qu’Albert Londres va mettre au jour en Asie. Mais les révélations que s’apprête à faire le journaliste, "de la dynamite" de son propre aveu, dérangent en plus haut lieu, à commencer par l’amirauté de la Marine française, qui est impliquée dans ce trafic.

Aussi, sa disparition dans le naufrage du Georges Philippar à son retour de Chine en mai 1932 laisse planer le doute sur le caractère accidentel de sa mort.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SAVOUREUX

Le 16 mai 1932, Albert Londres meurt dans un naufrage, de retour de Shanghai.A-t-on "éliminé" le fameux reporter qui, en fin de carrière, projetait de révéler un scandale impliquant l’amirauté française?

Un album savoureux, nimbé d’intrigue et d’orient.

4 En lutte

Delcourt

Le résumé de l’éditeur

Cet épisode des Reflets du Monde prend racine dans les voyages de Fabien Toulmé. Il y raconte la Thawra, révolution citoyenne au Liban, la lutte d’une favela brésilienne contre un projet immobilier et l’engagement d’une militante féministe au Bénin, trois combats menés par des citoyens.

Ou plutôt "par des citoyennes", car, dans ces mouvements de résistance, les femmes occupent une place centrale.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INSTRUCTIF

Avec ce premier tome des Reflets du Monde, Fabien Toulmé s’envole tour à tour pour le Liban, le Brésil et le Bénin. À travers ces 3 récits, il nous raconte ses rencontres, trois luttes citoyennes sur fond de révolution, de sauvegarde et d’émancipation.

C’est à la fois humain, accessible et instructif.

5 Le goût du sang

Le Lombard

Le résumé de l’éditeur

Aldo est un truand. Mais Aldo ne supporte pas la vue du sang chaud. C’est pas de bol! Et la malchance, Aldo, ça le connaît: à peine sorti de prison après avoir purgé sa peine, il plante sa voiture dans un ravin. Blessé, il atterri chez Lou.

Peu accueillante, elle ne goûte gère d’avoir un étranger chez elle. Et pour cause, elle vient de tuer son mari dont les restes sont entreposés au congélo! Pour seul héritage, ledit mari lui laisse les dettes contractées auprès de la mafia locale.

Entre quiproquos et règlements de compte, une seule certitude: le sang chaud va couler à flots…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): TRANCHANT

Aldo est un truand… qui ne supporte pas la vue du sang. Sorti de prison, il plante sa voiture et est recueilli par une femme… bien plus impitoyable que lui.

Un roman graphique à l’humour noir et tranchant, mais qui n’use d’aucun préambule, ce qui rend la compréhension laborieuse.

6 Ce garçon

Jungle

Le résumé de l’éditeur

Mai 68, Jean, sa mère et ses sœurs quittent Paris précipitamment pour la maison de famille du Beaujolais. Gaulliste acharnée, la mère a des craintes de guerre civile

Jean, lui, a 9 ans et est persua-dé qu’elle leur cache quelque chose. Faut dire qu’elle fait peur la mère, avec sa jambe de bois et sa manie de hurler plus fort que la radio.

Mais quand il rencontre Herman, un idéa-liste recherché par la police, il décide de le cacher au mépris de la peur qu’il lui ins-pire.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SECRETS

Mai 68. Puisque les pavés y volent, Jean-Jean et sa famille fuient Paris pour le Beaujolais. Là-bas, il va découvrir, par une série de quiproquos et de hasards, pourquoi sa mère, charretière aux sourcils brûlés et aux manières abruptes, a une jambe de bois. Et un paquet d’autres secrets.

Un suspense bien préservé.

7 Réseau boulot dodo

Fluide Glacial

Le résumé de l’éditeur

Déverrouiller son téléphone. Swiper. Partir au boulot. Se prendre une fusée sur la tête.

Rentrer. Dormir. Recommencer.

Notre vie est souvent rythmée par un quotidien bien millimétré, la routine s’installe dans nos vies. Quoi de mieux alors que les réseaux sociaux pour s’évader et communiquer.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): HYPERCONNECTÉ (S)

Gé-nial. Fabrice Erre mord à pleines dents dans les contradictions et les absurdités de notre monde moderne hyperconnecté… sauf à lui-même. Les réseaux sociaux en prennent pour leur grade, la nature humaine aussi.

On a ri aux éclats. Et parfois un peu jaune.

8 Prise de bec

Motus

Le résumé de l’éditeur

Avec humour, fantaisie et une pointe d’espièglerie, ce livre questionne en douceur la société dans laquelle nous vivons.

Les personnages anthropomorphiques qui peuplent ses pages: un cochon employé de bureau, une chèvre engagée, une aigrette réactionnaire, un couple de poules féministes ou un corbeau épicurien partagent leurs réflexions sur des sujets de santé, d’écologie et de famille.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PHILO

Premier album de la collection "Bulles Bottes Boutons" destinée aux 8-13 ans, cette compilation de gags animaliers en une planche peut plaire au-delà de cette tranche d’âge tant, sous leur dehors innocent, ils délivrent mine de rien de petits messages philosophiques bourrés de bon sens.

Avec, aussi, un sens évident du running gag. Pas mal du tout.

9 Les Cinq Terres (T.8)

Delcourt

Le résumé de l’éditeur

Alissa a été laissée pour morte par les têtes brûlées du Clan du Coucal. Pire, le Sistre subit une série d’attaques coordonnées.

Tandis qu’au palais, Keona se mêle des affaires du royaume, et que loin de là, dans la jungle, un autre drame se joue, le Commissaire Examinateur Shin Taku, lui, continue d’enquêter et de remonter le fil d’un assassinat aussi brutal que mystérieux…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SOLIDE

Les choses se compliquent pour le Sistre, après la violente agression dont a été victime sa fille, Alissa: le clan du Coucal, plus téméraire que jamais, remet son autorité en question.

Ce deuxième volet du deuxième cycle s’inscrit, qualitativement, dans la parfaite lignée des précédents. Un univers à part entière, qui s’inspire clairement mais librement de quelques séries télé majeures de notre époque.

De la belle ouvrage, solide et bien rythmée.

10 Djemnah, les ombres corses

Delcourt

Le résumé de l’éditeur

Le jeune Ange Pizarti découvre un dessin qui le met sur la piste d’un mystérieux héritage napoléonien, en Corse.

Une quête toute à l’aquarelle, qui plonge dans l’histoire d’un peuple fier, et d’un territoire magnifique, quand la chasse au trésor tourne à l’histoire de famille.

Le héros percera ses secrets, en parcourant la terre ancestrale, qui est aussi celle des deux auteurs.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PASSIONNANT

S’inspirant de la grande Histoire, et de leurs passés familiaux respectifs, Donadille et Vizavona remontent le fil d’une enquête impliquant Napoléon Bonaparte lui-même.

Le propos est passionnant, le petit dossier explicatif qui suit également, et les paysages superbes. Normal, c’est la Corse.

11 Itinéraire d’une garce

Glénat

Le résumé de l’éditeur

Élise, 52 ans, est journaliste pour un magazine féminin à Paris. A l’aube de sa ménopause, elle mène une vie plutôt confortable et routinière avec son époux. Un matin, en tombant par erreur sur un message, elle découvre que ce mari aimant la trompe!

Bouleversée, Elise décide pourtant de ne rien laisser paraître et de mener son enquête. Elle doit découvrir qui est cette maîtresse. En parallèle, c’est une autre quête qui commence. À travers cette épreuve, c’est sa propre initiation qu’Élise va entreprendre.

En passant de la colère à la révolte, elle devient une femme désireuse de redécouvrir son corps et sa sensualité. Sa métamorphose s’amorce petit à petit, jusqu’au jour où elle croise enfin sa rivale… Et si c’était mieux ainsi? Quant à elle, que veut-elle vraiment?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INTIME

L’ex-star du Porno Katsuni, revenue à son vrai nom et devenue (entre autres) une scénariste de talent, signe un ouvrage captivant, où elle interroge autant la sexualité et le désir des femmes, que la notion même de couple à travers son héroïne, une épouse et mère de famille qui se découvre trompée et réinvente sa vie intime.

La vraie liberté? Se connaître et savoir ce que l’on veut, et ce dont on ne veut pas. C’est publié dans la collection "Porno pop" de Glénat, mais ça déborde largement de ce cadre, avec talent et tout de même une fameuse sensualité.