«Une évaluation au cas par cas»

Les camps de détenus n’échappent pas à l’influence exercée par Daech.En exfiltrant les ressortissants belges, c’est aussi un moyen de limiter une surradicalisation. " Des actions telles que le rapatriement de ressortissants belges réduisent le risque que ceux-ci ne se radicalisent davantage. Un environnement stable et sûr pour les enfants augmente leurs chances d’avoir un avenir normal dans notre société ."

Au total, une quarantaine d’enfants sont revenus depuis le début du conflit. Ils ont été recueillis par les services compétents en matière d’accompagnement de mineurs en Belgique. Sur la base des informations à la disposition de l’OCAM, la plupart de ces enfants évoluent positivement.

Depuis le début du conflit en Syrie et en Irak, un total d’environ 140 Belges est rentré. Même si l’on constate, pour la plupart, des signes positifs de réintégration et d’abandon de l’idéologie extrémiste, un certain nombre d’entre eux restent encore réceptifs à cette idéologie. Ils continuent à être suivis par le biais d’une approche individualisée et sur mesure dans le cadre de la Stratégie TER, qui assure la coopération entre tous les services concernés, à tous les niveaux de pouvoir et dans le cadre de leurs compétences.